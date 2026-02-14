A pesar de la lluvia mucha concurrencia en la primer noche del Carnaval de Los Tekis

Jujuy desde este viernes vive el Carnaval de Los Tekis, uno de los festivales más convocantes del norte argentino, con música, tradición y el espíritu del carnaval quebradeño.

El festival se desarrolla en la Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, un predio que durante estos días se transforma en un verdadero corsódromo de alegría, harina, albahaca y música en vivo.

El Carnaval de Los Tekis ya se consolidó como uno de los festivales más importantes del verano argentino, mezclando espectáculo con identidad cultural del NOA.

Con un predio con la concurrencia de familias, turistas, la Ciudad Cultural volvió a latir al ritmo del carnaval. Desde temprano se respira el clima festivo.

Sobre el escenario, artistas locales y nacionales le pusieron música en la primer jornada junto a la energía de miles de personas que llegan a compartir, bailar y celebrar la identidad cultural jujeña.

El Carnaval de Los Tekis no es solo un festival, es un encuentro con las raíces, la tradición y la emoción colectiva que cada febrero transforma a Jujuy en el corazón del carnaval.

Estuvieron en la noche de este viernes, además de los DJ’s invitados, Los Mellis, Ángelo Aranda, Carafea, Los Nocheros, Luck Ra, Coroico y Los Tekis, quienes son los anfitriones de cada jornada.