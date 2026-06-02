Caso Tamara Fierro: El Tribunal de Revisión confirmo las condenas dictadas por el Tribunal de juicio

La confirmación de la sentencia resulta un paso mas respecto a la firmeza del fallo y restan aun plazos procesales para la interposición de recursos de inconstitucionalidad.

En una audiencia realizada hoy, el Tribunal de Impugnación rechazo por unanimidad los recursos interpuestos por la defensa de J. E. Guerrero y E. F. Pérez, como así también el planteo formulado por la querella respecto de la absolución de M. López, ratificando la sentencia dictada en el mes de marzo en el juicio por el femicidio de Tamara Soledad Fierro.

De esta manera, el Tribunal Revisor entendió que no existían reproches respecto a la sentencia dictada confirmando la condena a prisión perpetua impuesta a J. E. Guerrero como autor material del delito de homicidio agravado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), mientras que también se confirmó la pena de cinco años de prisión efectiva impuesta a E. F. Pérez por resultar penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave.

Asimismo, fue ratificada la absolución de M. López, rechazándose el recurso presentado por la parte querellante.