Capacitaron a estudiantes del IES Nuevo Horizonte sobre grooming, violencia digital e Inteligencia Artificial

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y estuvo a cargo de la Fundación Grooming Argentina.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jujuy para la protección integral de las infancias y adolescencias, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Oficina de Escucha y Atención de Bullying y Grooming, llevó adelante una capacitación destinada a estudiantes de las carreras de Tecnicatura en Niñez y Tecnicatura en Gestión Jurídica del Instituto de Educación Superior (IES) Nuevo Horizonte de Alto Comedero.

La jornada estuvo a cargo de la Fundación Grooming Argentina y fue dictada por Alan Rosetti, coordinador general de la organización. La capacitación se centró en las temáticas de grooming, violencia digital e inteligencia artificial, brindando herramientas para la detección temprana, la prevención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, así como estrategias para promover un uso seguro y responsable de las tecnologías.

Durante la actividad se abordaron las principales problemáticas vinculadas al uso de las tecnologías, haciendo especial hincapié en el grooming como una de las formas de violencia digital que afecta a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se analizaron los desafíos que plantea el avance de la Inteligencia Artificial, las nuevas modalidades de riesgo en internet y la necesidad de promover una ciudadanía digital responsable y la concientización sobre los riesgos en internet como eje central de toda la charla.

Involucrar a la comunidad educativa

Al respecto, el coordinador general de ONG Grooming Argentina, remarcó la importancia de involucrar activamente a la comunidad educativa, advirtió que el entorno digital plantea desafíos sumamente complejos para las infancias y adolescencias, y enfatizó que tanto los adultos como las instituciones deben asumir un rol preventivo y de cuidado activo para blindar a los chicos frente a delitos que vulneran diariamente su integridad en la red.

La capacitación brindó herramientas prácticas para identificar conductas de riesgo, conocer los mecanismos de denuncia y comprender el marco legal vigente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes frente a los delitos digitales. Se generó además un espacio de intercambio y reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, promoviendo el desarrollo de capacidades críticas para el uso seguro y responsable de las plataformas digitales