Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen, intentó quitarse la vida en la cárcel

La investigación apunta a Claudio Barrelier, único detenido, quien habría sido la última persona en verla con vida y quedó comprometido por cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas por la Justicia.

Según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación, el único detenido por el crimen de Agostina Vega, Claudio Barrelier, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bower, donde permanece detenido tras ser el principal apuntado por el crimen de la nena de 14 años.

El hombre de 32 años actualmente se encuentra sedado para evitar un nuevo episodio de este estilo.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas”, señaló Miguel, el abuelo de Agostina, en declaraciones a la prensa tras darse a conocer la noticia.

Cuál es el nexo del detenido Claudio Barrelier con la zona donde encontraron los restos de Agostina Vega en Córdoba. El principal apuntado por el crimen de la adolescente conocía el lugar donde hallaron el cuerpo. Los datos que lo ubican en la zona antes del hecho