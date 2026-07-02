Carlos Sadir recibió al síndico general de la nación para avanzar en el fortalecimiento del control interno en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con el síndico general de la nación, Alejandro Díaz, en el marco de la agenda institucional desarrollada en la provincia para acompañar el proceso de implementación de la Sindicatura General previsto en la reforma constitucional de 2023.

Durante la reunión, de la que también participaron la representante de la Mesa Nacional de APOC en Jujuy, Susana Ustarez, y el secretario general de APOC Jujuy, Mario Reynoso, las autoridades analizaron los desafíos vinculados al fortalecimiento del sistema de control interno de la administración pública provincial y coincidieron en la importancia de consolidar herramientas de gestión que promuevan una mayor transparencia, eficiencia y calidad institucional.

En ese contexto, Díaz compartió la experiencia de la Sindicatura General de la Nación como órgano rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y destacó el valor de impulsar procesos de modernización que fortalezcan la planificación, la prevención, la evaluación de la gestión y la mejora continua de las políticas públicas.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir ratificó la decisión de avanzar en la puesta en funcionamiento de la Sindicatura General de la Provincia de Jujuy, prevista en la reforma constitucional sancionada en 2023, como una herramienta destinada a fortalecer las capacidades institucionales del Estado provincial y consolidar una administración pública cada vez más eficiente y transparente.

El encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y cooperación institucional, reafirmando la voluntad de la provincia de Jujuy y de la Sindicatura General de la nación de promover acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del control interno, la modernización del Estado y la mejora permanente de la gestión pública.

La reunión formó parte de la agenda oficial que el síndico general de la nación desarrolló en la provincia, la cual incluyó además una jornada de capacitación y reflexión realizada en la Legislatura de Jujuy sobre el rol de la Sindicatura General como órgano de control interno del Estado, en el marco del proceso de implementación del organismo previsto en la Constitución provincial.