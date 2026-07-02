Advierten por la falta de profesionales de la salud en Jujuy

La Asociación de Médicos alertó por el agravamiento de la falta de profesionales en Jujuy y advirtió que la crisis ya impacta en la atención sanitaria.

El gremio responsabilizó a los bajos salarios, la precarización laboral y la ausencia de políticas para retener especialistas

La escasez de médicos en el sistema público de salud de Jujuy volvió a quedar en el centro de la escena. La seccional provincial de AMRA advirtió que la falta de profesionales alcanzó un nivel crítico y sostuvo que, de no revertirse las condiciones laborales actuales, la provincia enfrentará crecientes dificultades para garantizar la atención de la población.

Desde el sindicato señalaron que el problema dejó de ser una preocupación exclusivamente gremial para convertirse en un riesgo sanitario.

La falta de incentivos para ejercer en el sistema público, los salarios considerados insuficientes y la ausencia de políticas que promuevan la incorporación y permanencia de especialistas provocan que numerosos cargos permanezcan vacantes, especialmente en hospitales del interior provincial.

El secretario general de la delegación Jujuy, Rubén Camaño, advirtió que la situación ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de los establecimientos sanitarios. Según explicó, existen hospitales donde un único profesional debe cubrir simultáneamente las guardias y responder a múltiples emergencias, una realidad que expone tanto a los trabajadores como a los pacientes.

Para la organización sindical, la continuidad de este escenario tendrá consecuencias cada vez más profundas. La sobrecarga laboral favorece el agotamiento del personal, incrementa el riesgo de errores por fatiga, prolonga los tiempos de espera, dificulta la cobertura de guardias y obliga, en muchos casos, a derivar pacientes por falta de especialistas disponibles. A ello se suma la creciente dificultad para garantizar atención permanente en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

En ese contexto, AMRA sostuvo que la problemática no podrá resolverse sin una mejora sustancial de las condiciones laborales y salariales. “Sin condiciones laborales dignas no habrá cobertura para la población”, advirtió la entidad.