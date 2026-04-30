Capital: Por trabajos de EJESA habrá cortes y desvíos de tránsito este fin de semana

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo se implementarán medidas especiales de circulación debido a trabajos que realizará personal de la empresa EJESA en la zona de avenida Santibáñez y calle Martín Fierro.

Según se detalló, durante ambas jornadas estará prohibido el estacionamiento entre las 6 y las 24 horas en avenida Santibáñez, en el tramo comprendido entre José Hernández y Martín Fierro, así como también en calle Martín Fierro entre Santibáñez y el acceso ubicado a la altura del 625.

Asimismo, el domingo 3 de mayo se dispondrá la reducción del tránsito a media calzada en el ingreso al puente Senador Pérez, específicamente debajo del puente sobre avenida Santibáñez, en el horario de 8 a 20 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

Además, recomendaron prestar especial atención al transitar por calle 3 de Febrero, en el tramo comprendido entre El Pibe y Acoyte, debido al movimiento vehicular que podrían generar estas intervenciones.