110 docentes de nivel secundario lograron su titularización

Destacaron que este acto representa la culminación de años de espera y el inicio de una nueva etapa de seguridad profesional para quienes sostienen el aula.

En una jornada marcada por el compromiso institucional, el Ministerio de Educación, realizó la entrega de resoluciones de titularización a 110 docentes de Nivel Secundario.

La ministra Daniela Teseira, durante su discurso, expresó que la premisa es clara: la mayor cantidad de docentes titulares garantiza un sistema más fuerte y protegido.

Agradeció al equipo legal del Ministerio que trabaja exhaustivamente para ampliar las consideraciones y criterios técnicos, permitiendo que la titularización alcance a la mayor cantidad de trabajadores posible.

“Este Ministerio entiende que la calidad educativa no se construye solo con infraestructura, sino con la paz mental y la dignidad de sus maestros y profesores. Al titularizar, no solo premiamos el pasado, sino que aseguramos el futuro de la educación pública jujeña”, subrayó.

Asimismo, la ministra invitó a los docentes a expresarse, por ello se abrió un espacio donde ellos alzaron la voz y comentaron sus emociones, reflejando su alegría por tan ansiado objetivo: la estabilidad laboral.

Reconocimiento a la trayectoria y estabilidad laboral

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, destacó que con este logro “estamos reconociendo una trayectoria y la vocación. Más allá del documento, esto representa la estabilidad laboral; la tranquilidad de saber que su esfuerzo tiene un lugar asegurado en nuestro sistema», expresó.

Estuvieron presentes autoridades ministeriales, docentes y familias que acompañaron este importante acontecimiento.