Belgrano ganó el clásico cordobés a Talleres en el Kempes y jugará cuartos

“El Pirata” se impuso 1-0 con un tanto de González Metilli en el comienzo del complemento y se quedó con el único mata-mata ante “El Matador” en Primera. Hubo tres expulsados, dos en “La T”.

Belgrano escribió una de las páginas más memorables de su historia reciente. En un clásico cordobés electrizante, cargado de nervios, pierna fuerte y emociones, derrotó 1-0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y lo eliminó en los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Ricardo Zielinski jugó un partido inteligente, intenso y con personalidad. Supo golpear en el momento justo y resistió los embates de un Talleres que nunca encontró claridad futbolística, ni siquiera empujado por una multitud que colmó el estadio.

El único gol de la tarde llegó en el complemento. Lucas Passerini, figura por despliegue y sacrificio, asistió de manera brillante a Francisco González Metilli, que apareció dentro del área y definió de zurda para desatar la locura celeste.

Belgrano había avisado desde temprano. Incluso llegó a convertir en el primer tiempo a través del propio Passerini, pero el VAR anuló la acción por posición adelantada. Aun así, el Pirata fue el equipo más peligroso y el que mejor entendió cómo jugar un clásico de eliminación directa.

Talleres arrancó con intensidad y generó algunas aproximaciones con Rigoni, Rick y Cristaldo, pero sufrió mucho defensivamente cada vez que Belgrano aceleró. El “Chino” Zelarayán manejó los tiempos ofensivos y complicó constantemente a la última línea albiazul.

El arquero Thiago Cardozo también tuvo una actuación determinante. El uruguayo respondió con grandes atajadas en momentos claves y sostuvo la ventaja cuando la “T” se fue desesperadamente en busca del empate.

Carlos Tevez intentó cambiar la historia desde el banco con modificaciones ofensivas, pero su equipo chocó contra sus propias imprecisiones y contra un Belgrano que se mostró firme, concentrado y convencido.

El cierre fue tan caliente como el resto del partido. Alexandro Maidana vio la roja en Talleres tras una dura infracción sobre Zelarayán y, ya en tiempo agregado, Lucas Passerini y Guido Herrera terminaron expulsados luego de un fuerte cruce que desató empujones y tensión generalizada.

El pitazo final de Darío Herrera encontró a Belgrano celebrando una clasificación histórica. El Pirata eliminó a su clásico rival en el Kempes, ante miles de hinchas albiazules, y se metió entre los ocho mejores del campeonato.

Para Talleres, en cambio, fue un golpe durísimo. El equipo quedó afuera del Apertura en su casa y en uno de los clásicos más trascendentes que se recuerden en Córdoba.

(Cadena3)