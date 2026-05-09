Día de Jujuy en la Feria Internacional del Libro: Música, danza y literatura premiada en Buenos Aires

La provincia tuvo su noche en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con obras del Certamen Literario Provincial y un show artístico en vivo.

El salón José Hernández fue el escenario del Día de Jujuy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una jornada que reunió literatura premiada, música y danza en la edición número cincuenta del encuentro cultural más importante del continente.

La jornada fue organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy en el marco de la programación oficial de la Feria.

Literatura premiada en la Feria del Libro: los ganadores del Certamen Literario Provincial

El corazón del evento fue la presentación de las obras galardonadas en el VIII Certamen Literario Provincial. Pablo Ezequiel Durán llevó al público su microrrelato «PYMES», y Ezequiel Villarroel presentó su novela «El Pater». Ambas obras representan la narrativa jujeña contemporánea en su mayor escaparate nacional.

Música y danza del NOA: el show que cerró el Día de Jujuy

La velada también tuvo una potente propuesta escénica. Tomás Lipán y Miguel Vilca, referentes de la música andina y del noroeste argentino, compartieron escenario con Ángela Irene, Manuel Navarro y Raúl de María. El Ballet cerró el programa artístico con actuación en vivo, y la noche contó con la participación especial de Guillermo Lobo.

Jujuy celebró así su lugar en la feria más importante de habla hispana con una apuesta cultural que conjugó la palabra escrita, el sonido y el movimiento.