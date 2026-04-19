Avanzan las obras en la rotonda de avenida 9 de Julio de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa con las obras en la rotonda de avenida 9 de Julio. Se procede al recambio de paños y se prepara la parquización del sector.

A cargo del equipo de Obras Públicas, los trabajos se desarrollan con ritmo sostenido, tal cual está estipulado. Por ello, se encuentran en la última etapa para lograr el objetivo de dejar esta importante arteria de la ciudad en condiciones, garantizando una transitabilidad vial y peatonal segura y ordenada.

“Ahora estamos en proceso del marcado de lo que es la rotonda en sí, el óvalo que va a determinar la circunvalación de los vehículos. Optamos por sacar el hormigón que tenía para que se pueda parquizar, darle la vista que debe tener y pronto poder habilitarla”, expresó José González.

Paralelamente, “se recambiaron muchos paños de cemento; en la medida que íbamos avanzando con la obra se notaba el deterioro de la calle y ahora estamos en condiciones de marcarla y que vaya tomando forma”, precisó el director de Pavimento de la comuna sampedreña.

Esta semana inician los trabajos en el sector de la dársena: “Vamos a proceder a pavimentar la colectora. Ahí estaremos trabajando durante la semana para hormigonar y quedará pavimentada toda la zona aledaña, uniéndose con el pavimento nuevo que se hizo hasta calle San Gabriel”, detalló.

Sobre la zona de la avenida, “se sacaron los cordones cuneta para proceder a demarcar la circunvalación de la rotonda y darle la transitabilidad que debe tener la zona, tanto para vehículos como para los peatones, ya que se trata de un sector que tiene mucho movimiento”, finalizó González.