Avanza en San Pedro un plan de energías renovables para modernizar la ciudad

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa con los trabajos con miras a seguir modernizando la ciudad a través de la eficiencia energética. En el “Salón de la Patria”, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, se realizó una importante charla a cargo de la empresa Ciclos Ingeniería SRL.

La jornada contó con la participación del jefe comunal y algunos integrantes de su gabinete, como así también la diputada provincial Gisel Bravo. El disertante fue Adrián Guevara, integrante de la empresa.

“Agradecidos con Adrián y todo el equipo de la empresa Ciclos Ingeniería. Realmente valoramos lo que es la energía renovable, el cuidado del medio ambiente, y nos parece que la tecnología que tanto hablábamos y que antes era futuro hoy ya es presente”, expresó Danilo Montanari.

El secretario de Modernización de la comuna sampedreña remarcó que “nos tenemos que amoldar a las nuevas tecnologías, procurando un beneficio no solo para el medioambiente sino también para nuestra comunidad”.

Destacó que “fue muy instructivo y es algo que debemos pensar y comenzar a desarrollar con este tipo de tecnología en nuestra ciudad. Es seguir avanzando hacia un San Pedro verde a través de un modelo energético sustentable”.

Montanari tomó como ejemplo el predio de La Mielera: “Tenemos una prueba piloto muy importante; a partir de ahí vamos viendo cómo podemos ir implementando en el resto de los lugares. Ya se hicieron estudios en cinco sitios donde deberíamos ir aplicando este tipo de tecnología”, finalizó.

La propuesta contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en distintas dependencias, con el objetivo de modernizar la gestión, reducir costos, disminuir el impacto ambiental y optimizar el consumo energético, promoviendo el ahorro y la eficiencia a largo plazo.