Avanza el «Plan Integral de Enripiado y Recuperación de Calles» en distintos barrios de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy puso en marcha el Plan Integral de Enripiado y Recuperación de Calles. “Fue el primer fin de semana en barrio Tupac Amaru con balance positivo”, apuntó Julio Bravo.

Con la presencia del jefe comunal, todas las maquinarias de la comuna pusieron manos a la obra, aprovechando que cesaron las lluvias, lo que permitió el ingreso de todo el equipo de la Dirección de Pavimento y la Dirección de Transporte.

“Queda claro que necesitamos algunos días más sin lluvias para que el trabajo que se haga pueda rendir sus frutos. Está demasiado húmedo, hay barro en la mayoría de las calles”, precisó Bravo durante su recorrido.

Agregó que, “con este panorama, José González, director de Pavimento, tomó la decisión acertada de trabajar sobre la avenida principal de este barrio. Por aquí, toda la gente que vive en las 70 Viviendas y en las 195 Viviendas necesita salir por avenida del Trabajo. Hasta la próxima semana tendrán que utilizarla como ingreso y egreso exclusivo”.

La mencionada arteria quedó prácticamente impecable, producto “del intenso trabajo que se realizó tanto el sábado como el domingo, tal cual estaba planificado y lo habíamos anunciado”, remarcó el intendente sampedreño.

Maquinarias propias

Julio Bravo destacó que “todo el trabajo que se está haciendo es con toda la maquinaria propiedad de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Es todo un orgullo, porque no existe municipio alguno en la provincia de Jujuy que pueda desarrollar estas obras con maquinarias propias”.

Aclaró que “es fruto del esfuerzo de años que venimos haciendo. En este momento tenemos tres motoniveladoras trabajando; en el río está la pala cargadora grande y todo el equipamiento, como ser la retroexcavadora y la máquina rodillo”.

La idea es trabajar todos los fines de semana. “El próximo fin de semana vamos a continuar. Serán tareas programadas a lo largo del año y vamos a ir ampliando el enripiado de las calles los viernes, sábados y domingos, porque son los días en los que podemos disponer de la totalidad del equipamiento para realizar estas tareas específicas, ya que el resto de los días estamos en más de 20 obras que desarrollamos a lo largo y ancho de la ciudad”, subrayó.

Por otro lado, explicó que, debido a conexiones clandestinas en la red de cloacas y agua, estas se rompen con el paso de las máquinas y comienzan a perder agua, lo que termina afectando las calles. Por ello, solicitó a los vecinos la colaboración con los materiales correspondientes para solucionar esos problemas, mientras que el municipio aportará la mano de obra.

“Hagan las cosas como corresponde para que todos podamos vivir mejor”, finalizó Julio Bravo.