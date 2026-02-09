ATE Jujuy realizó una jornada de debate sobre la Reforma Laboral

La actividad se caracterizó por el contundente el rechazo a una reforma que precariza, flexibiliza y pretende disciplinar a los trabajadores. Además se exigió a diputados y senadores nacionales que no sean cómplices de este ajuste.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevó adelante una jornada de debate y lucha contra la Reforma Laboral, frente a un proyecto del Gobierno nacional que avanza sobre derechos conquistados por la clase trabajadora. La disertación estuvo a cargo de Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas e integrante del Equipo Jurídico de ATE Nacional.

Junto a Cremonte también acompañaron el debate Ramiro Tizón, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Jujuy, Freddy Berdeja, secretario de Judiciales de Jujuy, y Mariela Tejerina, secretaria de Convenio Colectivo de ATE Jujuy.

Por ATE también se hicieron presentes la secretaria adjunta Patricia Taritolay, el secretario gremial Juan Fernández, la Seccional Perico y el equipo jurídico de ATE Jujuy.