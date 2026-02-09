Anuncian que siete presos habrían extorsionado al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que siete presos habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.

Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, a la vez que repasó otros casos similares. #AgenciaNA