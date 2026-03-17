Alerta por tormentas intensas y granizo en gran parte del país: Jujuy entre las provincias afectadas

Hoy, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas y naranjas para este martes 17 de marzo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para gran parte del país durante este martes 17 de marzo, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas fuertes y caída de granizo.

El aviso es para zonas de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

El SMN advirtió que el área será afectada por tormentas de diversa magnitud, algunas de ellas localmente intensas. Estas tormentas estarán acompañadas de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

Se estima que la acumulación de lluvia para hoy oscile entre 25 y 50 mm, con posibilidades de que en algunas áreas se superen estas cifras. Es importante que los ciudadanos tomen precauciones debido a las condiciones climáticas adversas.

Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto Córdoba, dijo a Cadena 3. “Hay alertas en medio país».

La situación meteorológica es preocupante, especialmente para Tucumán, donde se anticipan nuevas precipitaciones importantes, al igual que en partes de Salta y Jujuy. “Lamentablemente sí, principalmente en la provincia de Tucumán, donde se esperan nuevas lluvias que van a ser importantes”, concluyó.