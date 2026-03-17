24M: Charla “Mujeres por la lucha y la memoria” en el CEDEMS

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, invita a la jornada denominada “Mujeres por la lucha y la memoria” en conmemoración a los 50 años del último golpe cívico militar

Este miércoles 18 de marzo a las 19 horas, en la sede central del CEDEMS y con transmisión en las redes sociales, se realizará la charla “Mujeres por la lucha y la memoria”.

Señalando que esto se realiza en el marco de la conmemoración de los “50 años del último golpe cívico, militar y empresarial genocida que se cobró la vida de más de 30.000 compañeros y compañeras, entre ellos la referente sindical y docente jujeña Marina Leticia Vilte”.

Luego agregaron, “desde nuestro sindicato, honramos su memoria y la de tantos trabajadores y trabajadoras que se organizaron para enfrentar el ajuste y defender los derechos en tiempos de oscuridad, pagando con su vida el compromiso con la justicia social”.

“Estamos convencidos de que la mejor forma de rendir homenaje es reconocer su legado en las luchas posteriores: en los 90, en los 2000 y en la actualidad, donde enfrentamos una avanzada similar sobre los derechos adquiridos”, agregaron.

Agenda de la actividad

19 hs – Charla con Bety Vilte: El legado de Marina Leticia Vilte. Las luchas en los 90.

19:30 hs – Conversatorio Ayer y hoy, la lucha por un presente digno de ser vivido, con la participación de Martha Alcoba, Eva Arroyo, Iris Ortiz y una representante de ANDHES.

También indicaron desde el gremio docente, “en tiempos donde mantener viva la memoria se vuelve cada vez más difícil, frente a los retrocesos alarmantes en políticas de derechos humanos bajo la gestión de Javier Milei —con despidos masivos, cierre de espacios de memoria y desfinanciamiento que amenazan el legado de Memoria, Verdad y Justicia— creemos que estas actividades fortalecen la memoria colectiva y promueven una ciudadanía comprometida con la democracia y los derechos humanos”.

Por último remarcaron que, “por eso el CEDEMS reafirma su compromiso con la memoria, la lucha y la defensa de los trabajadores”.