Adultos mayores disfrutaron de un recorrido por el Tren Solar de la Quebrada

En el marco de las acciones destinadas a promover el bienestar y la participación activa de las personas mayores, adultos mayores que integran los talleres municipales realizaron un recorrido por la Quebrada de Humahuaca a bordo del Tren Solar, disfrutando de una jornada de recreación, integración y contacto con los paisajes más emblemáticos de la provincia.

Adultos mayores que participan de los talleres organizados por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy vivieron una jornada recreativa y de integración recorriendo la Quebrada de Humahuaca a bordo del Tren Solar.

La actividad se concretó gracias a una iniciativa impulsada por la Secretaría de Gestión de la Gobernación, que permitió a los participantes disfrutar de una experiencia única, contemplando algunos de los paisajes más representativos y emblemáticos de la provincia.

Durante el recorrido, los adultos mayores compartieron momentos de esparcimiento, encuentro y recreación, fortaleciendo vínculos y generando nuevas experiencias en un entorno natural y cultural de gran valor para todos los jujeños.

Este tipo de propuestas forman parte de las acciones orientadas a promover la participación activa de las personas mayores, fomentando hábitos saludables, el bienestar integral y una mejor calidad de vida. Asimismo, contribuyen a fortalecer los procesos de envejecimiento activo mediante actividades que favorecen la inclusión social, el intercambio y el disfrute.