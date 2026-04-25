Abogados: Triunfo oficialista y quinto lugar para LLA

La lista Bordo se consagró ganadora en la elección del Colegio de Abogados de Jujuy.

Fue en una jornada de corte institucional y político que dejó a la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) en el quinto lugar entre las fuerzas participantes.

De acuerdo con los resultados para la representación ante el Consejo de la Magistratura, en primer lugar se ubicó la lista Bordó como amplia ganadora, seguida por la lista Azul y Celeste.

En tercer lugar quedó la lista Rosa, mientras que el cuarto puesto fue para un abogado independiente. Recién en la quinta posición se ubicó La Libertad Avanza con la lista Violeta, muy lejos de las expectativas acunadas dentro de ese sector político.

El resultado fue asumido por la fracción libertaria con profunda preocupación, ya que en el Colegio de Abogados los espacios tradicionales y las expresiones independientes lograron mayor respaldo.