75º Fiesta Nacional de los Estudiantes: Se eligió el eslogan que representará la edición 2026

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En el marco de la 75º Fiesta Nacional de los Estudiantes, se promovió la prevención de violencias digitales y la participación activa de las juventudes.

FNE elección slogan

El Ente Autárquico Permanente, junto al Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la jornada en la que la Comisión Estudiantil eligió el eslogan que representará a la 75º Fiesta Nacional de los Estudiantes: “La empatía es nuestro brillo” un mensaje que sintetiza los valores que acompañarán esta nueva edición de la Fiesta.

La elección se realizó durante una jornada que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia, en el marco de talleres de prevención sobre grooming, bullying y otras formas de violencia digital. La iniciativa puso en el centro la participación de las juventudes, promoviendo la escucha activa y la construcción colectiva de mensajes orientados a fomentar entornos digitales más seguros, respetuosos e inclusivos.

Comisión estudiantil con compromiso

El eslogan ganador fue presentado por el grupo Los Argentos y posteriormente plasmado en una obra artística por Félix González, como símbolo del compromiso de las juventudes con la promoción de la empatía, el respeto y el buen trato dentro y fuera de las redes sociales.

Como parte de la propuesta, se presentó la obra teatral ”¿Quién está ahí?”, a cargo del profesor Sergio Díaz Fernández, que constituyó un recurso fundamental para visibilizar situaciones vinculadas al acoso escolar y al ciberacoso. La puesta en escena promovió la reflexión, el diálogo y la sensibilización sobre estas problemáticas entre las y los participantes, fortaleciendo el mensaje preventivo de la jornada.

Durante el encuentro también se desarrollaron talleres participativos e intervenciones artísticas que permitieron reflexionar sobre las consecuencias del acoso y la violencia digital, generando espacios de diálogo donde las y los estudiantes compartieron experiencias y propusieron acciones de prevención.

Florencia Matorras, coordinadora de la Oficina de Escucha y Protección de Bullying y Grooming, destacó que la propuesta da continuidad al trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano en materia de prevención de las violencias digitales, invitando a las adolescencias a ser protagonistas del cambio a través de la consigna ”¿De qué querés ser parte?”.

Por su parte, Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente de la FNE, resaltó el rol de la Comisión Estudiantil y de las instituciones educativas como espacios de escucha y participación, destacando que la Fiesta Nacional de los Estudiantes también constituye una oportunidad para fortalecer valores y promover vínculos saludables entre las juventudes.

Participaron además la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; el director del Ente Autárquico Permanente, Darío D’Antuene; la directora de Relaciones Interministeriales, Mariela Salto, la coordinadora de la Oficina de Escucha y Protección de Bullying y Grooming, Florencia Matorras, y de la secretaria de gobernación, Sonia Godoy, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada junto a integrantes de la Comisión Estudiantil y de la Federación de Centros de Estudiantes.

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