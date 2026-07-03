75º Fiesta Nacional de los Estudiantes: Se eligió el eslogan que representará la edición 2026

En el marco de la 75º Fiesta Nacional de los Estudiantes, se promovió la prevención de violencias digitales y la participación activa de las juventudes.

El Ente Autárquico Permanente, junto al Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la jornada en la que la Comisión Estudiantil eligió el eslogan que representará a la 75º Fiesta Nacional de los Estudiantes: “La empatía es nuestro brillo” un mensaje que sintetiza los valores que acompañarán esta nueva edición de la Fiesta.

La elección se realizó durante una jornada que reunió a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la provincia, en el marco de talleres de prevención sobre grooming, bullying y otras formas de violencia digital. La iniciativa puso en el centro la participación de las juventudes, promoviendo la escucha activa y la construcción colectiva de mensajes orientados a fomentar entornos digitales más seguros, respetuosos e inclusivos.

Comisión estudiantil con compromiso

El eslogan ganador fue presentado por el grupo Los Argentos y posteriormente plasmado en una obra artística por Félix González, como símbolo del compromiso de las juventudes con la promoción de la empatía, el respeto y el buen trato dentro y fuera de las redes sociales.

Como parte de la propuesta, se presentó la obra teatral ”¿Quién está ahí?”, a cargo del profesor Sergio Díaz Fernández, que constituyó un recurso fundamental para visibilizar situaciones vinculadas al acoso escolar y al ciberacoso. La puesta en escena promovió la reflexión, el diálogo y la sensibilización sobre estas problemáticas entre las y los participantes, fortaleciendo el mensaje preventivo de la jornada.

Durante el encuentro también se desarrollaron talleres participativos e intervenciones artísticas que permitieron reflexionar sobre las consecuencias del acoso y la violencia digital, generando espacios de diálogo donde las y los estudiantes compartieron experiencias y propusieron acciones de prevención.

Florencia Matorras, coordinadora de la Oficina de Escucha y Protección de Bullying y Grooming, destacó que la propuesta da continuidad al trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano en materia de prevención de las violencias digitales, invitando a las adolescencias a ser protagonistas del cambio a través de la consigna ”¿De qué querés ser parte?”.

Por su parte, Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente de la FNE, resaltó el rol de la Comisión Estudiantil y de las instituciones educativas como espacios de escucha y participación, destacando que la Fiesta Nacional de los Estudiantes también constituye una oportunidad para fortalecer valores y promover vínculos saludables entre las juventudes.

Participaron además la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte; el director del Ente Autárquico Permanente, Darío D’Antuene; la directora de Relaciones Interministeriales, Mariela Salto, la coordinadora de la Oficina de Escucha y Protección de Bullying y Grooming, Florencia Matorras, y de la secretaria de gobernación, Sonia Godoy, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada junto a integrantes de la Comisión Estudiantil y de la Federación de Centros de Estudiantes.