72 casos en Jujuy: Sencillas medidas de cuidado son fundamentales para evitar chikungunya y dengue

Descacharrado a diario en el hogar, uso de repelente y consulta temprana ante síntomas son claves en la actual situación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de Jujuy, desde la Dirección General de Epidemiología, informa que la provincia registra a la fecha un total de 72 casos de chikungunya mientras se evalúan 24 en carácter de probables.

Cada una de las personas con diagnóstico positivo cuenta con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes, recordando también que los cuadros se presentan con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable. En tanto, la única internación por la infección en Jujuy corresponde a un paciente en edad pediátrica con evolución favorable y próximo a recibir el alta médica.

“Podemos decir que al día de hoy la situación epidemiológica frente a chikungunya está controlada, con nuestros equipos trabajando permanentemente en terreno con cronograma de descacharrado a partir de la articulación con equipos locales y regionales y manteniendo vigilancia continua para la detección temprana”, explicó el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar.

En tanto, precisó que “realizados los estudios de laboratorio ante cuadro sospechoso, se confirmó 1 caso de dengue en la zona de Perico” e instó a la comunidad a “continuar con las medidas de cuidado como el descacharrado todos los días, evitando que el mosquito Aedes Aegypti que transmite estas infecciones se reproduzca en nuestra casa; usar repelente; revisar los ambientes interiores y desde luego, consultar inmediatamente si tenemos síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores articulares, musculares y detrás de los ojos”. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/

Distribución de casos de chikungunya

El último reporte da cuenta de la siguiente situación epidemiológica en Jujuy:

Aguas Calientes: 30 casos confirmados, 4 de ellos por nexo epidemiológico y 8 probables

San Pedro: 21 casos confirmados y 2 probables

Perico: 7 casos confirmados

San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados y 4 probables

Caimancito: 5 casos confirmados y 10 probables

Libertador General San Martín: 1 caso confirmado

Yuto: 1 caso confirmado

Situación provincial por virus respiratorios

El sistema público de salud permanece en vigilancia activa ante virus respiratorios, correspondiente a mayor presencia estacional. En ese sentido, se reportan 154 casos de Influenza A; 29 casos de Covid-19 mientras no se registran a la fecha casos de virus sincicial respiratorio.

En la mayoría de los casos, las personas presentan cuadros leves sin requerimiento de internación. El sistema de salud se mantiene preparado para responder ante situaciones que requieran mayor atención.