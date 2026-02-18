Zuckerberg testifica en juicio sobre los efectos de las redes en la salud mental

El director de Meta enfrenta un juicio en Los Ángeles, donde se discuten los efectos nocivos de Instagram y YouTube en la salud mental de los jóvenes. La demanda busca establecer la responsabilidad de estas plataformas.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se presentó este miércoles ante un tribunal en Los Ángeles para testificar en un juicio que pone en el centro de la discusión los efectos perjudiciales de las redes sociales en los jóvenes.

Una mujer de California, quien compartió su experiencia utilizando Instagram de Meta y YouTube de Google, expuso que dichas aplicaciones contribuyeron a su depresión y a sus pensamientos suicidas, según reporta DW.

La demandante mencionó que comenzó a utilizar YouTube a los seis años, seguido de Instagram a los 11, y posteriormente incorporó TikTok y Snapchat. Estas dos últimas plataformas ya han llegado a acuerdos por daños y perjuicios con la mujer.

La demanda argumenta que las empresas han diseñado sus servicios con la intención de hacer a los menores adictos, a pesar de tener conocimiento sobre los efectos nocivos que esto puede acarrear en la salud mental.

El juicio busca establecer si las redes sociales son verdaderamente adictivas para los menores y determinar en qué medida las plataformas pueden ser responsabilizadas por sus efectos en la salud mental infantil.

Meta y Google han rechazado las acusaciones, señalando una investigación de las Academias Nacionales de Ciencias que no encontró evidencia de que las redes sociales afecten la salud mental de los jóvenes.

Si Meta pierde este caso, podría enfrentar la obligación de indemnizar a la demandante, lo que impactaría la credibilidad de las redes sociales en un contexto donde muchos gobiernos están implementando prohibiciones sobre el uso de estas aplicaciones por menores de 16 años.

Durante su declaración, Zuckerberg expresó su preocupación por la tardanza de su empresa en detectar a menores de 13 años en Instagram, mencionando que se han hecho mejoras al respecto.

«Siempre deseo que hubiéramos podido llegar antes», afirmó.

La semana pasada, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, también testificó, rechazando la idea de que las redes sociales sean adictivas.

«Estoy seguro de haber dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi en exceso muy tarde una noche, pero no creo que eso sea lo mismo que una adicción clínica», indicó Mosseri.

El caso de Los Ángeles es uno de varios litigios en Estados Unidos contra las redes sociales, y su resolución podría establecer un precedente para abordar múltiples demandas que culpan a estas plataformas por contribuir a problemas como la depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio entre los jóvenes.

Los fiscales presentaron correos electrónicos internos donde Mosseri defendía la decisión de Zuckerberg de permitir filtros de cirugía estética en Instagram, a pesar de las advertencias de otros ejecutivos sobre sus efectos dañinos.

A los jurados también se les mostraron correos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg buscaba incrementar el tiempo de uso de los usuarios en la aplicación.

Este caso se inscribe en una reacción global contra las plataformas de redes sociales, impulsada por gobiernos que han adoptado o propuesto leyes para proteger la salud mental de los menores.

En Australia, ya se ha implementado una prohibición del uso de redes sociales por menores de 16 años. En Francia, se está tramitando un proyecto de ley similar en el Parlamento. En España, se prevé una prohibición similar para menores de 16 años.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha manifestado su disposición a considerar una prohibición. Otros países europeos, como Noruega, Grecia, Reino Unido, Dinamarca, Italia y Paises Bajos, están debatiendo sobre restricciones similares.

