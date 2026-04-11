Zoonosis dio a conocer el cronograma de actividades para la tercera semana del mes de abril

San Salvador de Jujuy avanza con una nueva semana de acciones territoriales impulsadas por la Dirección de Zoonosis, que llevará adelante un cronograma de castraciones, vacunación y registro de mascotas en diferentes sectores, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

Las actividades comenzarán el lunes 13 con la presencia del quirófano móvil desde las 8 horas en el sector de las 10 Hectáreas de Alto Comedero, específicamente en la manzana AP1 lote 10.

El martes 14, el operativo continuará en el barrio Campo Verde, sobre avenida Flor del Pago 1111, con atención en doble turno: a las 8 y a las 14 horas, facilitando el acceso de los vecinos a las castraciones gratuitas.

Para el miércoles 15, el quirófano móvil se trasladará a la Delegación Municipal de Reyes, también en horario de mañana y tarde, ampliando la cobertura en la zona.

El jueves 16 se realizará una jornada de castraciones masivas gratuitas en el barrio Tupac Amaru, IX Etapa, manzana AP4 lote 22. La atención se desarrollará en dos turnos: a las 8 y a las 14 horas, permitiendo una mayor cantidad de intervenciones.

Finalmente, el viernes 17 se llevará a cabo un operativo de vacunación y registro de mascotas en el barrio CEDEMS, en la intersección de calles 257 y 264 (sector de la gruta), en el horario de 15 a 18 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para el control poblacional de animales y la prevención de enfermedades, invitando a los vecinos a participar y acercarse con sus mascotas en los días y horarios establecidos.