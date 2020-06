Zaira Nara presentó a su hijo Viggo Silvestre en televisión

La conductora salió al aire de La Peña de Morfi y su marido bromeó con que el bebé se parece a un integrante del programa.

A principios de febrero Zaira Nara dio a luz a Viggo Silvestre, su segundo hijo con Jakob von Plessen después de la pequeña Malaika de cuatro años. La modelo y su familia están instalados en la Patagonia desde fines de noviembre del año pasado ya que su intención era que el bebé naciera allí; y desde entonces permanecen en su casa de San Martín de los Andes debido a la cuarentena.

Aunque en sus redes sociales Zaira compartió imágenes de su hijo recién nacido, este domingo lo presentó por primera vez en La Peña de Morfi, donde sus compañeros se lamentaron por no haberlo podido conocer personalmente.

Ante la pregunta de Gerardo Rozín sobre qué es lo que “sigue haciendo mal” como madre, la conductora confesó: “Sigo haciendo mal el tema del colecho, aunque si me ve Paula Chaves me va a decir que no está mal. No sé si hago mal o bien, pero con Mali lo hice y hoy tiene 4 años y no puede dormir sola todavía. Así que estoy ahí en esa disyuntiva”.

Luego se produjo un momento muy cómico cuando Jakob dijo que su hijo Viggo se parece mucho a uno de los chefs del programa, Santiago Giorgini. Fue entonces que Zaira fue a busar al bebé, que estaba dormido y se despertó. “Si dicen que es parecido voy a tener problema con Juli, que es mi amiga, y con Jaco”, bromeó.

Respecto a cómo está llevando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, expresó: “A mí me pasó que justo con un bebé recién nacido no me cuesta ni extraño ir a trabajar, porque estás sin dormir, cansada, todo el día dando el pecho. Me pasa de tener altibajos, días que pienso que voy a extrañar estar todo el día en mi casa con mi familia, y días que necesito ir a tomar unos mates con una amiga”.

Y concluyó: “Mi hermana (Wanda Nara) iba a viajar en marzo y no pudo venir. Ahora está desesperada porque piensa cuándo va a poder venir a la Argentina a verlo”.

(Pronto.com)