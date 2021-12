Zaira Nara habló de su viaje con Wanda mientras Icardi y la China Suárez se veían en París: “Fuimos dos boludas”

La modelo y conductora se refirió al fin de semana del escándalo.

Zaira Nara recordó el día que voló con su hermana Wanda a Milán, dejando a sus respectivos hijos en París, al cuidado de sus padres, Jakob von Plessen y Mauro Icardi, sin sospechar que el futbolista del PSG se vería en secreto con Eugenia China Suárez.

En el marco del ciclo Flor de equipo y ante la ausencia de Florencia Peña que viajó con Marley, Zaira fue elegida como su reemplazo y en ese contexto, se dio un mano a mano entre la conductora y Marcelo Polino en el que finalmente, rompió el silencio sobre su rol y el de su marido -que fue señalado como el cómplice de Icardi, que lo esperó en el auto el día del encuentro de los amantes en el hotel de París- en el escándalo entre su hermana y su cuñado. “Nos fuimos por trabajo. Nos creíamos unas locas bárbaras y nos fuimos a Milán, como dos boludas, a disfrutar de una sola noche… Nos fuimos una noche y tremendo caos”, sumó la morocha. Allí también aprovechó para desmentir rumores de separación: “Con Jako estamos bien, bárbaro”.

“¿Es cierto que tu marido lo acompañó a verse con la China?”, quiso saber Polino pero la hermana de Wanda fue contundente en la defensa de su pareja: “Yo no quiero meterme en el tema ni sumar información porque no es mi tema. Ya salieron miles de titulares y si yo salía era peor así que dije que el tiempo dirá lo que pasó. Yo no estoy casada, por eso no me veían el anillo, los uso como accesorios, me los regaló cuando nacieron mis hijos. No estoy separada”.

“Fuimos dos boludas. Te juro que nos creíamos unas vivas bárbaras”, respondió Zaira, que creyó que dejándoles a los chicos a su cuidado ellos se iban a portar “bien”. “Nosotras nos fuimos porque era la semana de la moda en Milán, teníamos que hacer reuniones por nuestras marcas. Entonces dejamos a los siete chicos con mi mamá, Jakob y Mauro”, agregó.

“No nos dijeron nada y nos fuimos. Fue una sola noche. Lo peor de todo es que la gente nos criticaba por viajar sin los chicos, que con quién los habíamos dejado, después de estar 35 días pegadas con ellos. Los dejamos con sus papás y con la abuela. Nadie les cuestiona a los hombres a dónde o con quién van, nosotras nos fuimos una noche y tremendo revuelo”, explicó indignada.

“¿Cuándo ustedes volvieron cómo estaba el clima? Porque si se pasó una noche en un hotel estaría agotado el otro”, bromeó el periodista. “Agotado con los siete chicos ya estás-quiso despejar el tema la modelo-. No me quiero meter ahí, hay cosas que pasan porque tienen que pasar, no quiero revivir nada. A todos nos puede pasar y no lo digo solo por este caso pero por lo general, los que tienen que tapar algo son los que peor lo pasan, nosotras lo pasamos bárbaro, súper inconsciente, volvimos renovadas, fuimos a cenar a un lugar, a comer postre a otro, no teníamos nada que ocultar. SI alguien estaba haciendo algo a escondidas, no era nuestro problema”.

“A mí me angustia muchísimo todo este tema, como cualquier otro que tiene que ver con mi familia o amigos. Hay cosas que me ponen mal, suspendí cosas de trabajo y no quería salir a decir más cosas, no me da igual aunque no sea protagonista y el daño sea colateral. Me pone mal cuando atacan a alguien así no sea de mi familia ni la conozca. Le quiero mandar un beso a mi mamá, que también le re afectan estas cosas pobrecita”, dijo sobre el por qué de su silencio y cómo está la relación con su mamá.

(teleshow)