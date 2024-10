Yuyito González explicó por qué necesita tener custodios

La novia de Javier Milei comenzó a tener custodia luego de un “episodio imprevisto”.

Amalia “Yuyito” González comenzó a trasladarse con custodios debido a su relación sentimental con el presidente Javier Milei y la alta exposición que está teniendo.

“Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Soy muy formal, pero mi libertad de movimiento siempre la tuve”, contó la ex vedette.

“Si hay un espacio que pueda haber peligro necesito un soporte. No debería suceder. Yo no tendría que tener miedo de nada. Hace más de 40 años que estoy en la tele y jamás en mi vida tuve un problema. Por cuestiones ideológicas la gente no debería pegarle a otra persona”, aseguró Yuyito.

“Yo no me considero primera dama, trabajo en el mismo lugar de toda la vida. Mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí me alarma que cada tanto tenga que tener a alguien de seguridad, alguien a quien en un evento abierto le tenga que decir ‘che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza’. Me parece horrible. No debería suceder y yo lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad”, se quejó la conductora de Empezar el día, durante su visita al programa que conduce Florencia Peña en América y en el que participa cantando su hija Brenda Di Aloy.

“Tengo que pensar veinte veces a dónde voy, qué hago y no me parece nada agradable. Así que no crean que yo disfruto decir ‘¡ahora tengo!’. No lo disfruto para nada, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar”, finalizó González.

(NA)