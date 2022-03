“Yo también fui víctima”: Ana Rosenfeld recordó su mala experiencia con Juan Darthés

La relación laboral entre ellos terminó cuando la abogada se enteró de que lo iban a denunciar por abuso sexual.

Ana Rosenfeld mostró su indignación luego de ver las fotos de Juan Darthés disfrutando de las playas de Río de Janeiro. Al aire de LAM, expresó que le generaba mucho rechazo y reconoció que también fue víctima suya, ya que siempre pensó que era un hombre de bien.

“Yo confié en su palabra y en la de su grupo familiar. Cuando tomé la decisión de defenderlo en el tema de Calu Rivero hablé con él y con su mujer. Incluso, la primera que me contactó fue ella diciéndome que se estaba difamando el nombre de Juan porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar”, detalló.

El vínculo laboral se terminó cuando Rosenfeld descubrió que Thelma Fardin lo iba a denunciar en una conferencia de prensa por abuso sexual.

El día que Ana Rosenfeld le dijo a Juan Darthés que ya no iba a defenderlo

La letrada recordó que dio un paso al costado cuando le dieron detalles de la historia de Thelma Fardin, que compartió elenco con el actor en la tira Patito feo.

“Cuando yo lo llamé, el día que me entero que iba a ser denunciado, me dice muchas cosas que, por supuesto, nunca conté. Simplemente me limité a dar un paso al costado en su defensa. Y yo siempre digo que si me hubieran llamado a declarar en alguno de los juicios, yo hubiera estado presente. Las palabras que yo tuve en ese momento, después me costaron la situación en la que me encuentro con el Colegio público de abogados (de Capital Federal). Cuando di un paso al costado, tanto él como su mujer me dijeron ‘te entendemos’”, señaló.

Se reanudó el juicio contra Juan Darthés en Brasil

“El juicio vuelve al estado en el que estaba, que la competencia es federal como decíamos. Es un gran paso y seguimos trabajando para que la justicia sea realmente justicia”, dijo Thelma Fardin en un video que publicó en su Instagram.

Los primeros días de febrero, también a través de sus redes sociales, la actriz había comunicado que un tribunal superior de Brasil había tomado la decisión de volver a cero el juicio por “falta de competencia”.

En ese momento, la anulación se le atribuyó a una supuesta falta de competencia. “El Juez se declaró competente en un documento de más de 15 páginas. Sabemos que la defensa de Juan Darthés trató de evitar por todos los medios que se llegue al final de este juicio y a la sentencia. No nos imaginamos que le iban a dar lugar, porque era algo que ya estaba resuelto”, explicó la actriz.

“Yo también fui víctima”: Ana Rosenfeld recordó su mala experiencia con Juan Darthés

Cuando le informaron, la defensa de Fardin presentó un documento en el Consulado de Brasil como primer paso tras la insólita decisión. “Me parece escandaloso que, pasadas 24 horas de este fallo, no tengamos acceso al expediente para poder hablar con mucha más claridad”, contó. Esto se debe a que ella no fue tomada como querellante en la causa, sino que figura como testigo.

(TN.com)