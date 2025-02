Yarden Bibas despidió a su familia en su entierro: Recordó el último pedido de Shiri antes de ser secuestrada

El padre de Kfir y Ariel brindó un emotivo discurso durante el entierro de sus familiares, que fueron entregados sin vida por parte de los terroristas en Hamás.

El nombre de Yarden Bibas es un claro ejemplo del profundo dolor que causó el brutal ataque contra Israel que llevó adelante el grupo terrorista Hamás en octubre de 2023. El argentino, esposo de Shiri y el padre de Ariel y Kfir, habló durante el entierro de su familia en un momento tan conmovedor como escalofriante.

Durante su discurso, realizado este miércoles, le pidió perdón a su hijo Ariel, que tenía 4 años, por no haber podido salvarlo. Además, aseguró que amará por siempre a su esposa, más allá del trágico final que tuvo su familia, que habría sido asesinados en noviembre de 2023.

El entierro se dio en las cercanías del kiButz Nir Oz, donde vivían los argentinos que fueron secuestrados por Hamás. Allí, recordó una de las últimas conversaciones con Shiri Bibas, cuando ambos estaban en el bunker que tenía en su hogar: “En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché”.

Además, Bibas le habló a su hijo mayor: “Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”. Y siguió: “Espero que estés disfrutando del paraíso. Estoy seguro de que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus bromas tontas e imitaciones. Espero que haya muchas mariposas para que las observes, tal como lo hacías durante nuestros picnics”.

El hijo más pequeño de la familia, Kfir, tenía tan solo 9 meses cuando fue secuestrado, y ya en noviembre de 2023 el brazo armado de Hamás dijo que, junto a Ariel, habían muerto en un bombardeo israelí en Gaza, una circunstancia que no ha sido verificada.

Sobre Kfir, Yarden Bibas, que llevaba una kipá naranja, del color del pelo de su mujer e hijos, dijo que extrañaba mordisquearle y escuchar su risa, así como sus juegos matutinos antes de ir a trabajar. “¡Apreciaba tanto esos pequeños momentos y ahora los extraño más que nunca!”, explicó.

Al funeral en el sur de Israel acudieron cientos de personas a petición de la familia, mientras que miles de israelíes se congregaron a lo largo de las carreteras en el norte del país, por donde circuló un cortejo funerario en muestra de apoyo.

“Te prometo, como le prometí a mamá y papá, que los monstruos más allá de la cerca no tendrán éxito en su misión. No nos derrotarán, no nos destruirán”, dijo Yarden durante el emotivo funeral, celebrado a unos pocos kilómetros de la frontera con Gaza.

(Canal26)