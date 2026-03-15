Yanina Latorre confirmó los chats con Mauricio Novelli y se defendió: “No promocioné $LIBRA”

La causa $LIBRA sigue generando novedades y algunas inesperadas, como la aparición de chats entre Yanina Latorre y Mauricio Novelli.

Yanina Latorre confirmó la existencia de los chats que mantuvo con el empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, y ensayó una defensa pública a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram.

Las conversaciones habían sido difundidas por la periodista Fernanda Iglesias y generaron fuerte repercusión política y mediática, en especial por las menciones al presidente Javier Milei dentro del intercambio.

Ante la polémica, Latorre salió a responder con varios mensajes en redes sociales, en los que aseguró que nunca promocionó la criptomoneda y que los contactos con Novelli eran anteriores al estallido del caso.

“Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes q dan envidia a muchos”, escribió en una de las historias. En otro mensaje agregó: “No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma q era con el anterior”.

La panelista también intentó despegarse de cualquier posicionamiento partidario. “No hago política pero opino como quiero”, sostuvo, y añadió otra frase en el mismo tono: “No valgo 3000 dólares”.

En su explicación, Latorre remarcó que los intercambios que se conocieron corresponden a campañas publicitarias previas al escándalo por la criptomoneda. “Todo lo que están publicando es anterior al caso Libra”, afirmó.

Según detalló, la relación comercial con Novelli habría sido previa a la investigación judicial que hoy rodea al proyecto cripto. “El caso Libra arrancó en febrero de 2025. A mí Novelli me pautó publicidad en el 2023 y 2024”, señaló.

Por último, la panelista sostuvo que las publicaciones buscan involucrarla en una polémica ajena. “Me quieren involucrar para desviar”, escribió en otro de los mensajes que difundió en Instagram.

El tema generó debate luego de que se conocieran los chats en los que Novelli le proponía realizar publicaciones en redes sociales y, en otro tramo del intercambio, mencionaba que venía de reunirse en la Casa Rosada y que había hablado con el presidente Javier Milei.

La causa judicial por $LIBRA investiga posibles maniobras de promoción del activo digital y el rol de distintos actores que habrían impulsado su difusión, un caso que ya tiene derivaciones políticas y mediáticas.

La denuncia de Fernanda Iglesias

El intercambio se conoció en medio de la polémica por la promoción de ese activo digital y el debate sobre el rol que tuvo el presidente Javier Milei en la difusión del proyecto.

Las capturas, que comenzaron a circular en redes sociales y programas televisivos, muestran conversaciones en las que Novelli propone a Latorre realizar publicaciones promocionales en redes sociales a cambio de un pago.

Según los mensajes difundidos, el empresario le plantea avanzar con “historias” en Instagram para promocionar un contenido. “Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes”, le escribe Novelli, a lo que la panelista responde que está de acuerdo y consulta si se trataba de tres publicaciones distintas.

“Son tres días distintos, son historias súper cortas”, le explica el empresario en el chat. En otro tramo de la conversación, Novelli le sugiere que podría ganar dinero rápidamente si se registraba en una plataforma de criptomonedas.

“¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio”, le escribe.

Latorre responde que podría hacerlo al regresar de un viaje y pide que le envíen el guion para las publicaciones. Novelli le contesta que se lo enviaría en breve y le indica cuál era la cuenta que debía arrobar en las historias.

En otro momento del intercambio, la panelista comenta que se encontraba en Estados Unidos y que regresaría a la Argentina recién meses después. Novelli, por su parte, menciona que acababa de volver de la Casa Rosada y le pide hablar por teléfono.

“Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo”, escribe el empresario. Ante ese mensaje, Latorre pregunta si el motivo estaba vinculado con el presidente Javier Milei: “Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?”, consulta.

Novelli responde que había hablado con el mandatario “recién” y que después podían conversar con más calma. Minutos más tarde, ambos mantienen una llamada de audio que, según las capturas difundidas, tuvo una duración de poco más de cinco minutos.

Horas después, el empresario vuelve a enviarle a la panelista un enlace de registro a la plataforma Binance y agrega: “Link para Binance. Que descansen”. Latorre responde con un breve “Gracias”.

Los chats se conocen en el marco de la investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA, una causa que analiza la promoción del activo digital, posibles maniobras de instigación a la inversión y el rol de distintos actores políticos y mediáticos en su difusión. La aparición de estas conversaciones reavivó la polémica y sumó nuevos elementos al debate público sobre el caso.

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