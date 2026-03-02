XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral de Jujuy

La Diócesis de Jujuy se prepara para vivir un día de encuentro, formación y comunión eclesial en el marco de la Asamblea Diocesana de Pastoral.

Sera este sábado 7 de marzo desde las las 8:00 horas en el polideportivo del Colegio del Salvador en el parque San Martín de la ciudad Capital.

La jornada contará con espacios de oración, reflexión y trabajo pastoral.

En la jornada se profundizará el Documento Final del Sínodo, junto a Monseñor Luis Marín de San Martín, y abordaran la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional con el Presbistero Ariel Zottola.

Y concluiran la Asaamblea celebrando juntos la Santa Misa. El lema de este encuentro es “Vivamos este tiempo como Iglesia que escucha, discierne y camina unida. Todos somos misión, todos somos Iglesia”.

Programa:

Hs. 8:00 Recepción y desayuno (llevar taza o jarro)

Hs. 9:00 Oración y apertura XLIII° ADP

Hs. 9:40 Mensaje de bienvenida y presentación Mons. Daniel Fernández

Hs. 10:00 Análisis y perspectivas del Documento Final del Sínodo (1°’ bloque)

Hs. 10:45 Recreo

Hs. 11:15 Análisis y perspectivas del Documento Final del Sínodo (2c° bloque)

Hs. 12:30 Almuerzo

Hs. 14:00 Animación

Hs. 14:30 La animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional (1°’ bloque)

Hs. 15:30 Animación

Hs. 15:45 La animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional (2° bloque)

Hs. 16:45 Preparación para la Santa Misa

Hs.17:15 Santa Misa

(Recordaron llevar taza o jarro personal para el desayuno).