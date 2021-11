Wanda Nara y Mauro Icardi discutieron tras la entrevista con Susana Giménez: “Hubo reproches, insultos, quejas y pases de factura”

Así lo informó Juan Etchegoyen al aire de “Mitre Live” que además arriesgó que la separación definitiva sería inminente.

Este martes se emitió la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara. En el encuentro, la mediática habló por primera vez con la televisión argentina sobre la crisis de pareja con Mauro Icardi que tuvo a la China Suárez como la tercera en discordia. Sin embargo, no todo salió como se esperaba: el futbolista y la mediática habrían discutido tras el programa.

“La entrevista fue un negocio para Telefe pero no para la pareja”, aseguró el conductor de Mitre Live. Entonces remarcó que tras la emisión hubo “reproches, insultos, quejas y pases de factura”.

El problema aparentemente fue que Wanda no le comunicó todo al delantero del PSG que, al ser abordado por Susana, se sorprendió y se sintió incómodo. “A mí lo que me dicen es que incluso amagó con levantarse e irse”, agregó.

Tras asegurar que el informante es una fuente del entorno de la pareja y que presenció la entrevista en vivo en París, el periodista deslizó que lo de ayer fue una pantalla y que la ruptura sería inminente. “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después. Son horas decisivas, la separación es cuestión de tiempo. (…) Hay que ver que pasa, pero la separación a la larga me la dan como recontra confirmada”, sentenció.

Durante el mano a mano con Susana, Wanda reveló cómo se enteró de la infidelidad de su esposo. “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo”, le dijo a la diva. Y agregó: “Lo más importante era sentarme con él y que me lo cuente”.

Reflexionando sobre todo lo que pasó, Wanda llegó a la conclusión de que el padre de sus hijas no le mintió sobre lo que sucedió en el hotel Le Royal Monceau. “Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”, concluyó.

En diálogo con Susana, la mediática confirmó gran parte de la información que circuló desde que estalló la novela del año.

Además, reconoció que ella misma cometió varios exabruptos cuando encontró las conversaciones que desataron el escándalo y también explicó por qué decidió darle una nueva oportunidad a su matrimonio.

Sus diez frases más impactantes:

“Siempre busqué en el celular de Mauro, revisaba y no encontraba nada. Nos mostramos todo, teníamos esa confianza”.

“Cuando empecé a ver los chats, tuve una mirada machista y le eché la culpa a la mujer”

“Él me contó que se encontró con la China en París”

“Yo no viajaría para estar una noche con un chico”

“Creo que fue al hotel y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podrían haber pasado un montón de cosas, pero no pasó nada”

“Lo primero que hice fue pedirle perdón a la China Suárez por esa historia de Instagram (donde la llamó ‘zorra’)”

“Él está arrepentido de lo que pasó”

“Yo le pregunté (a Mauro) si me perdonaría si encontraba chats como los que le encontré y me dijo que no, que se divorciaría”.

“Nunca tuve una pareja abierta”

“El comunicado de la China Suárez fue muy complicado”

“Seré una tonta, pero creo en el perdón y la palabra”

(TN)