Wanda Nara impide que sus hijas viajen al Mundial con Mauro Icardi

La empresaria es una de las convocadas a participar de Por el Mundo, junto a Marley e Ian Lucas.

La mediática Wanda Nara ha intensificado su conflicto legal con el futbolista Mauro Icardi, al rechazar la posibilidad de que sus hijas viajen a Miami para presenciar el Mundial junto a su padre y su actual pareja, Eugenia «La China» Suárez.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador del Galatasaray había solicitado extender la estadía con sus hijas hasta el 10 de julio, con el objetivo de disfrutar de unas vacaciones familiares en Miami.

Sin embargo, Wanda Nara se opuso a que sus hijas viajaran con su padre y a que se las entregaran en Estados Unidos: «Estoy hablando con Elba porque en estas horas salía la respuesta de Wanda; también le escribí a ella, y finalmente Wanda se opuso a que las nenas viajen a Miami», comunicó Paula Varela en Intrusos.

El plan que habría elaborado el equipo legal de Icardi consistía en que las menores pasaran una semana con él en Miami y otra con su madre, permitiendo así que las nenas disfrutaran de 15 días de vacaciones.

«La verdad es que era bastante coherente», opinó Varela.

Wanda Nara también viajará a Estados Unidos para asistir al Mundial 2026. La empresaria formará parte del elenco que acompañará a Alejandro «Marley» Wiebe e Ian Lucas en Por el Mundo Mundial. Su participación incluye el encuentro de la Selección argentina en Miami, durante los 16avos de final, contra un rival aún por definir.

Días atrás, Nara compartió en su cuenta de Instagram que obtuvo su green card y la de sus hijos, expresando su entusiasmo por el viaje familiar: «VISAS. Ahora si nos vamos al Mundial».

Por otro lado, se ha revelado que la diva Susana Giménez también planea viajar a Estados Unidos en los próximos días para ver el partido de la Selección argentina. Además, se encuentra organizando un programa especial junto a Messi y su familia.

Si no se concreta el encuentro con el capitán de la Selección, el canal está considerando dos alternativas para el especial: una entrevista exclusiva con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, o un encuentro con los padres de Messi, Celia y Jorge, quien ha atravesado problemas de salud recientemente.

(Cadena3)