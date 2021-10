Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi: “Nos volvimos a elegir”

Después de un fin de semana en “plan soltera”, la mediática contó por qué perdonó al futbolista. Se terminó la novela.

Con una foto contundente y un mensaje que no deja ninguna duda, Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi. “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, destacó en un posteo de Instagram. Apenas una semana después de que estallara el escándalo que tuvo a la China Suárez como la “tercera en discordia”, la pareja apuesta nuevamente al amor.

ras un último fin de semana en “plan soltera”, la mediática explicó que la crisis excedió a lo que se vio en las redes sociales y realmente estuvo a punto de divorciarse. “A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, relató.

Luego, reveló cómo hizo Icardi para volver a conquistarla. “Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”.

Apostando nuevamente a la vida familiar que construyeron durante siete años, Wanda está convencida de que el matrimonio va a fortalecerse tras esta tormenta. “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Te Amo”, concluyó. Se terminó la novela.

Las reacciones por la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi: de los comentarios de los famosos a la frase de Zaira Nara

Todo el mundo siguió cada capítulo de este culebrón que llega a su fin. Como era de esperar, después de que Wanda Nara hiciera pública su reconciliación con Mauro Icardi, las reacciones no se hicieron esperar. Los primeros en celebrar el fin de la crisis fueron dos íntimos de la mediática: su estilista Kennys Palacios y su amiga Natacha Eguía, quienes la acompañaron el domingo en su última salida en plan soltera.

Otros de los famosos e influencers que opinaron fueron Samanta Gutiérrez, Eliana Guercio, Natalia Barulích, y Pablito Castillo. “¡Que alegría! ¡Vamos! ¡Queremos mucho a esta familia!”, escribió la actriz Soledad Estevanez.

Por su parte, a pesar de que se rumoreaba de que había aconsejado a su hermana que se separa, Zaira Nara celebró el anuncio. “El amor siempre triunfa, lo demás es puro cuento”, aseguró en una historia de Instagram.

(TN.com)