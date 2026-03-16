Vuelan las tasas: Cuáles son las billeteras virtuales con mayor rendimiento en Argentina

Las apps financieras ajustaron sus rendimientos y compiten con cuentas remuneradas y FCI.

Las tasas para el ahorro en pesos volvieron a moverse y la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos está más activa que nunca. En un escenario donde muchos usuarios buscan que el dinero disponible genere rendimiento sin quedar inmovilizado, las cuentas remuneradas y los fondos money market se consolidan como alternativas cada vez más utilizadas.

En este contexto, las billeteras digitales ganan terreno porque permiten generar intereses sobre el saldo disponible mientras el dinero permanece accesible para transferencias, pagos o consumo. A diferencia de un plazo fijo tradicional, estos instrumentos permiten retirar los fondos en cualquier momento o en plazos muy cortos, dependiendo del producto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el movimiento también alcanza a los bancos, que mantienen su oferta de plazos fijos para depósitos a 30 días e intentan seguir siendo competitivos frente al avance de las aplicaciones financieras que cada vez concentran más usuarios.

Las billeteras virtuales que más pagan hoy

El ranking actual de cuentas remuneradas con tasa garantizada muestra el siguiente orden en el mercado argentino:

Carrefour Banco: 30 % TNA

Fiwind: 28 % TNA

Belo: 25,5 % TNA

Naranja X: 25 % TNA

Ualá: 23 % TNA

Estas cuentas remuneradas se volvieron populares porque el dinero depositado genera intereses diarios mientras permanece en la billetera digital, sin necesidad de constituir una inversión específica.

En la práctica, el usuario puede mantener el saldo disponible para transferencias, pagos o consumos y aun así obtener un rendimiento automático. Sin embargo, cada plataforma tiene condiciones propias: algunas establecen límites máximos de saldo que reciben la tasa promocionada o requisitos adicionales para acceder al rendimiento completo.

Los fondos comunes de inversión que usan las billeteras

Además de las cuentas remuneradas, muchas apps utilizan fondos comunes de inversión (FCI) money market para generar intereses sobre el dinero que los usuarios mantienen en sus cuentas.

En estos instrumentos la tasa no es fija, ya que depende del desempeño del fondo, aunque se trata de productos de muy bajo riesgo y alta liquidez.

El ranking aproximado de rendimientos dentro de este segmento muestra lo siguiente:

Adcap: 24,11 % TNA

Prex: 23,39 % TNA

Supervielle: 22,98 % TNA

Toronto Ahorro: 22,87 % TNA

IEB+: 22,64 % TNA

Personal Pay: 22,45 % TNA

Claro Pay: 22,42 % TNA

Balanz: 22,28 % TNA

Mercado Pago: 21,16 % TNA

Galicia: 20,6 % TNA

La principal ventaja de estos fondos es la disponibilidad inmediata o casi inmediata del dinero, algo clave para quienes utilizan las billeteras como cuenta diaria para manejar gastos, transferencias o pagos.

En paralelo, los plazos fijos bancarios siguen siendo otra alternativa dentro del mapa de instrumentos para administrar pesos. Actualmente, algunos bancos medianos ofrecen tasas cercanas al 33% anual, mientras que en las entidades más grandes el rendimiento suele ubicarse entre el 23% y el 25%.

Por eso, muchos usuarios combinan distintas herramientas: mantienen una parte del dinero en billeteras virtuales o fondos de liquidez inmediata y reservan otra porción para plazos fijos u otras inversiones. De esa manera buscan equilibrar tres variables clave a la hora de administrar pesos de corto plazo: tasa, liquidez y disponibilidad del dinero. #AgenciaNA