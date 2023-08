Volvió Coki Ramírez y le declaró su amor a Marcelo Tinelli: “Me gusta mucho”

La cantante cordobesa quiere retomar su juego de conquista con el conductor.

Pasaron 12 años desde que Coki Ramírez irrumpió en ShowMatch para acompañar al ex boxeador Fabio “La Mole” Moli al estudio y cautivar a Marcelo Tinelli, que por ese entonces estaba soltero.

Allí comenzó un juego de conquista en el que la cantante cordobesa le decía secretos subidos de tono al oído del conductor y coqueteaba con él cada vez que podía.

Sin embargo, el vínculo quedó inconcluso cuando decidieron que no formaría parte un nuevo año del ciclo y ella optó por continuar con su trabajo en la música. “Nunca en mi vida me imaginé que iba a volver. Nunca hablé mal del programa. Sólo dije la verdad, que no me llamaron más”, explicó en Intrusos.

Ahora, es una de las convocadas para el Bailando 2023 y pretende aprovechar la soltería de Tinelli para volver a hacer su juego de conquista frente a las cámaras: “Estoy soltera y sola. Vengo con todo, con frases, canciones… Veremos qué pasa cuando nos veamos. Me gusta mucho Marcelo. Es un chongazo. Lo que pase con Marcelo también depende de él”.

La cantante le dedicó un tema a Tinelli en Intrusos y remarcó que entre ellos “quedó algo inconcluso”: “La letra es para Marcelo”.

“Estoy pasando por el mejor momento de mi vida. Me encontré, me enamoré de mí. Mis relaciones anteriores son aprendizajes. No profundizo porque no es mi estilo andar contando”, dijo Coki, evitando dar detalles sobre su corto noviazgo con el golfista “Pato” Cabrera, que fue condenado a prisión por violencia de género contra dos exparejas.

(NA)