Volverán las sesiones en el Concejo Deliberante de San Pedro

Previo al receso de invierno, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy retomara el ritmo habitual de las sesiones luego de finalizadas las refacciones edilicias en su sede.

El concejal Cristian Aguirre comentó, “vamos a tener otra sesión ordinaria, recordemos que en el mes de junio en la última semana no se sesiono, siguen los trabajos administrativos pero no se sesiona, son de las últimas sesiones ordinarias que tendremos en este mes de julio”.

En referencia a la situación de uno de los ediles, “tenemos la particularidad de que un concejal se va a seguir ausentando, ya ha presentado nota informando la ausencia de 22 días ya que no se encuentra en el país por motivos de salud, pero no ha presentado ningún tipo de certificado, ni documentación que haga constar su ausencia, van a ser ya más de 4 sesiones en la cual el concejal Moisés no se encuentra presente y no va a sesionar, por lo que desde la oposición solamente se encuentran los concejal Kosanesqui y Jurado que han presentado pedidos de informes como ser la información de la Casa de San Pedro en San Salvador de Jujuy”.

Luego Aguirre detalló, “la Casa de San Pedro ya existía desde el 2015 pero estaba totalmente abandonada y en condiciones precarias, entonces han pedido un informe que seguramente desde del Ejecutivo se enviará y vamos a acompañar para que se conozca el funcionamiento, las refacciones y la actual condición de la Casa de San Pedro en Jujuy, al igual que otros pedidos de informe de la administración y obras de San Pedro, no hay problema en informar sobres las obras publicas de la ciudad para que así la oposición conozca las obras que se hacen y puedan acompañar en los proyectos porque muchas veces dicen que nosotros no acompañamos sus proyectos, es porque de parte de ellos tampoco hay una réplica y no comunican en los medios los informes brindados desde el Ejecutivo porque son informes correctos los cuales resaltan los que se trabaja en el ciudad”.

Seguidamente remarcó, “así que vamos a sesionar este jueves y vamos a votar el proyecto, espero que acompañen el proyecto de regulación de los centros vecinales que es importante para que los mismos tengan sus elecciones, se rijan por esta ordenanza, porque siempre estamos innovando y agregando algunas cuestiones como ser la representación del joven, la mujer y la diversidad de género que es fundamental para los centros vecinales, esperemos que luego de la ordenanzas se cumpla la incorporación de estas dos figuras en los centros vecinales”.

Volviendo a la ausencia del concejal Moisés remarcó, “en tanto no justifique el concejal Moisés su ausencia como cualquier empleado público, las notas de ausencia por motivos personales suelen ser exenciónales porque en la nota explicita 22 días que serán al menos 4 sesiones, lo que implicaría un descuento de sus haberes porque si contamos 4 sesiones en el mes y en las 4 no asiste ni siquiera 1 deberíamos implementar la sanción del descuento total de sus haberes, así que vamos a ver este tema, en tanto no se presente las constancias que corresponden por escrito”.