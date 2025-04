Viviana Canosa acusó a Mariana Fabbiani de pedirle su “cabeza” a Adrián Suar

La periodista apuntó contra su par y sostuvo que disfrutó de una reunión en Olivos junto al presidente Javier Milei.

Tras su denuncia por una supuesta red de trata de personas, la periodista Viviana Canosa recibó fuertes críticas de sus colegas como la conductora Mariana Fabiani quien se habría comunicado con Adrian Suar para pedir el despido de la comunicadora que además, la acusó de haber “escuchado ópera junto al presidente Javier Milei”.

En principio, Canosa señaló: “Mariana Fabiani sos una cobarde, hablás de este caso, pero nunca me nombrás. Lo llamó a Adrián Suar para decir que hablo de ella. Me hartó cuando ella y su marido no paraban de matarme”.

Según el relato de la periodista de canal 13, Fabiani se habría quejado: “Lo conozco a Adrián Suar y sé que no se identifica con esto” y añadió Viviana: “Se refiere a lo que hago yo. Ella le habría dicho a Suar que actúe, que alguien tiene que poner cordura, que el canal pasó de denunciar con Lanata a Canosa, o sea me discrimina”.

“Ayer le dejé este mensaje al marido de Mariana -Mariano Chihade- porque nunca trabajé por ser la esposa de nadie, como ser la ex mujer de Gastón Portal. Cuando Candalaft -Martín, panelista de Fabbiani- habló de mí, le puse a Mariano: ’Chihade decile a tu mujer que la corte porque se pudre todo, gracias, aviso’.

A continuación se volvió a referir a la conductora de América: “No llames más a mi jefe -Suar- porque si Suar no me quisiera acá, no me hubiera contratado y mi cabeza en canal 13 no la vas a conseguir, obvio que no llego a Lanata pero tengo los ovarios que te faltan”.

“16:30 termino el programa y tengo una reunión con Suar. No sé si ir o pasar directamente por recursos humanos”, se molestó Viviana y le volvió a pedir a su colega: “Llamame a mí, no lo llames a Suar, no está bueno. Si me quedo sin laburo, te culpo a vos por pedir mi cabeza. Pareces Majul porque conmigo, sus negocios con Milei, no eran tan convenientes”.

Concluyó la conductora antes de acusar a la presentadora de tener vínculos con el presidente Javier Milei y haber ido a escuchar ópera a la quinta presidencial junto a su marido.

(NA)