¿Virginia Gallardo o Rocío Marengo? Marta y Felipe Fort eligieron a su preferida

Los hijos de Ricardo Fort estuvieron en el programa de Jey Mammon y sorprendieron con sus declaraciones.

Marta y Felipe Fort, los mellizos hijos de Ricardo Fort, estuvieron presentes en Los Mammones, el programa que Jey Mammon conduce por la pantalla de América, y sorprendieron con algunas de sus declaraciones.

Durante un ping pong de preguntas y respuestas, el conductor les consultó a quién preferían: a Virginia Gallardo, ex novia de su padre, o a Rocío Marengo, la actual pareja de su tío Eduardo, con quienes compartieron vacaciones de verano en Estados Unidos.

Ni bien Jey hizo la pregunta, Felipe eligió a Marengo. Sin embargo, Marta (que aclaró no le gusta el apodo Martita) expresó: “No sé, no puedo elegir, no tiene nada que ver”. Fue entonces que su hermano explicó: “Yo las quiero a las dos. Últimamente paso más tiempo con Rocío, pero no significa que a Virginia no la quiero”.

En otro tramo de la entrevista, Marta reveló cómo es el trato con Rocío: “No la tratamos como tía, pero sí, nos llevamos bien. No me acostumbro a decirle tía pero no tengo ningún problema”.

Respecto a Gallardo, la adolescente sostuvo: “No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos”. Felipe, por su parte, cerró: “Virginia es genia”.

(Pronto.com)