Violencia de género y captura: Cae sujeto buscado tras merodear en barrio Santa Bárbara

El procedimiento se realizó a las 00:22 horas, cuando los «Zorros» realizaban recorridos preventivos por la avenida Mina 9 de Octubre.

Durante la madrugada de este jueves, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 detuvieron a un hombre de 28 años que contaba con un pedido de captura vigente por graves hechos de violencia de género.

Al notar la presencia de un hombre merodeando las viviendas del sector, los policías interceptaron al sujeto, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.

Tras identificar al individuo, con domicilio en el barrio 2 de Abril, se realizaron las consultas pertinentes al sistema CIAC y al SIFCOP.

El reporte arrojó resultados positivos para una solicitud de paradero por comparendo emitida por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

El hombre está vinculado a una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo, violación de domicilio y por mediar violencia de género, situación que motivó su inmediata demora bajo estrictas medidas de seguridad.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una unidad móvil para trasladar al detenido hacia la Seccional 23, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Con este accionar, la Unidad Regional 8 refuerza su compromiso en la detección de personas con deudas pendientes ante la ley, especialmente en causas de alta sensibilidad social.