Violencia de género: Desesperado pedido de una joven mamá de ciudad Perico

En la mañana de este sábado 27 de febrero, apareció publicada en una de las redes sociales el pedido de ayuda de una joven de ciudad Perico en la provincia de Jujuy, quien de acuerdo al relato se encuentra en peligro ella, su hija, hermanas y la madre.

Daina Caro, realiza un largo relato de lo que le está sucediendo con su padre y relata lo que están padeciendo en su casa a causa de Miguel Ángel Caro ya que sufrió varias veces violencia de género por parte de este hombre y que las autoridades a las que recurrió hasta ahora no hicieron nada hasta el momento.

Entre la denuncia publicada por Daina publica, “jamás pensé en llegar a esto, pero hoy temo por mi vida y la de mí familia sobre todo la de mí hija, estamos cansadas de este hombre Miguel Ángel Caro (“mí papá’) hace unos años intento asesinarme si no fuera por mis hermanas que lo sacaron de encima, porque me estaba asfixiando, hoy no estaría aquí y no solo fue esa vez, desde que tengo 14 años”.

Sigue contando lo que viene padeciendo y agrega, “me reventaba a palos, varias veces me dejó tirada en cama sin poder moverme, iba al colegio llena de moretones y marcas de palos y mangueras, hasta una vez llegó a partirme una madera en la espalda por haber llegado a mí casa 10 minutos tarde del colegio, fue tan fuerte el golpe que me dormí en el piso porque no podía pararme”.

“Aclaro que él dice que odia las mujeres, aborrece a mí mamá, a mis hermanas y a mi hija por el hecho de ser mujer, cuando yo quedé embarazada el cambió conmigo porque pensaba que yo iba a tener un varón y cuando nació mí nena ella tenía displasia de caderas y estaba en tratamiento, en lo cual un día en media discusión el arrojó el coche en las piernas de ella. Aclaro que mi ‘bb’ tenía 6 meses, hice una denuncia, pero la Policía no hizo nada, también golpeó a mis hermanas, una vez casi le reventó la cabeza contra la pared, a mi mamá también le pegó lo cual tuvimos que defenderla nosotras porque si no la mataba”, prosiguió relatando lo que padecen las mujeres en ese hogar.

Sobre el pedido de ayuda a las autoridades y que hasta el momento no tuvo respuesta contó, “tenemos las denuncias hechas, todos los días nos provoca pelear nos rompió celulares, televisor, tira a la basura nuestras pertenencias y nos amenaza de muerte, A mí me dijo que me va a matar y que a nadie le va a importar y que con mi hija se va a vengar. Aclaro no se hace cargo de mis hermanas, mí mamá trabaja todos los días, todo el día, prácticamente todo el día para poder sostener a mis hermanas, yo trabajo desde los 15 años para ayudar a mis hermanas y mi mamá ya que él le quitaba la plata del salario a ella para gastarlo él”.

En el pedido desesperado solicita la joven, “tenemos mucho miedo porque amenaza a mi mamá, quiere que nos vallamos de nuestra casa porque él quiere vivir solo, le dice que él tiene plata y nosotras no. Todos los días nos insulta y me dice que me va a matar y se va a vengar con mi hija, hoy lo cuento yo porque todavía estoy, pero no sé hasta cuando, pero que yo no esté y no me encuentren vayan a él, mientras tanto trato de ser fuerte para cuidar de mi familia, pero no sé hasta cuando seguiré con vida”. A lo que finalmente agrega “me ayudarían compartiendo. Gracias”.

Ahora hay que esperar que el pedido llegue a las autoridades que corresponda y tomen cartas en el asunto y no tener que lamentar otro femicidio en la provincia de Jujuy