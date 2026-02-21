Villarruel tantea una candidatura presidencial y no cree que Milei sea reelecto: «Lo eligieron a él, pero gobierna la hermana»

En un encuentro con peronistas de La Rioja, la vice no descartó ser candidata. Su inquietante tuit en defensa de la política proteccionista de Trump y los dardos contra Karina y la Rosada.

Victoria Villarruel empezó a preparar el terreno para su eventual candidatura presidencial y confirmó sus intenciones de competir en 2027 en una desinhibida conversación con dirigentes peronistas durante su visita a La Rioja, con motivo de la Fiesta Nacional de la Chaya.

La vicepresidente atrajo todas las miradas en las celebraciones, donde se prestó para que la rociaran con harina según la tradición y hasta se dejó poner una hoja de albahaca en la oreja derecha, signo de su soltería. Pero también fue el centro de atención en una cena política que mantuvo el domingo por la noche, en la Casa de Gobierno provincial, con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión.

Uno de los comensales le dijo a LPO que el intercambio fue «muy relajado» y «la charla generó un clima informal».

Sin embargo, no faltó el atrevimiento de un riojano que le preguntó a Villarruel si creía que Javier Milei tenía chances de ser reelecto en 2027. «No creo porque lo eligieron para que gobierne él pero gobierna la hermana», dijo sin vacilar su compañera de fórmula en el 2023.

La respuesta endulzó los oídos de sus interlocutores, acaso dispuestos a saltarse hasta el postre. «¿Y vos no querés ser candidata?», consultó otro. «¿Y por qué no?», respondió Villarruel con la misma soltura con la que bailó en los festejos.

La tensión entre Milei y Villarruel se produjo al inicio del gobierno, cuando Karina Milei y su entorno más cercano detectaron la autonomía que podía cultivar la vice y la proyección política que le atribuían empresarios y dirigentes políticos como Mauricio Macri, que mantuvo una serie de encuentros con ella.

La confrontación entre el presidente y su vice escaló sin parar, al punto que desde ambos lados están convencidos que no hay retorno.

Tal vez por eso, Villarruel ya habla como candidata. Este viernes recurrió a un posteo de X para reivindicar la política proteccionista de Donald Trump ante la decisión de la Corte norteamericana contra los aranceles y aprovechó para marcar sus diferencias con la apertura indiscriminada a las importaciones que promueve la Casa Rosada.

Según la vicepresidente, «la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina», barriendo con la política de importaciones libertaria.

Además, indicó que «la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales». «Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios», completó.

Desde el entorno de Villarruel le bajaron el tono a las interpretaciones acerca de su eventual postulación, alegando que las únicas dos figuras instaladas para pelear por la presidencia son el propio Milei y Axel Kicillof.

En el peronismo, por lo demás, hay sectores que imaginan que para derrotar a los libertarios en primera vuelta se necesita la candidatura de alguien que divida ese electorado. Villarruel podría cumplir esa función, estiman, pero sería la misma especulación que le sirvió el gobierno en bandeja a Milei en 2023, cuando el Frente de Todos creyó que alimentando el crecimiento de La Libertad Avanza se reducían las posibilidades de ganar que palpitaba Horacio Rodríguez Larreta.

