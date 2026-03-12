Villarruel denunció penalmente a Petri por acusarla de golpista

El exministro de Defensa había dicho que la vice apostó «por el fracaso del Gobierno» y la acusó de ofrecerse a la oposición como «una alternativa» a Milei.

Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra Luis Petri ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 por los delitos de calumnias e injurias. La vicepresidenta había cruzado al ex ministro de Defensa por haber dicho que apostó «por el fracaso del Gobierno» y de ofrecerse a la oposición como «una alternativa» a Milei.

El mendocino continuó así la línea del propio Javer Milei durante la apertura de Sesiones Ordinarias que acusó «propios» de «soñar con el sillón de Rivadavia», sumando un grosero cabezazo en dirección a Villarruel que no casualmente en ese momento era tomada por la transmisión oficial.

La vicepresidenta acusó al diputado mendocino de vaciar la obra social de los militares durante su paso por el Ministerio de Defensa. «Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país», escribió.

LPO reveló en exclusivo que los militares están sin cobertura y denuncian en Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte hay cero cobertura. Esto provocó el enojo de la Fuerza Aérea porque Presti puso al Ejército a conducir la obra social nueva.

Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra Luis Petri ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 por los delitos de calumnias e injurias

También explotó de furia contra los Milei. «Eso quieren, mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno», disparó.

«Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente», respondió cuando la cuestionaron por haber usado el celular durante el discurso de Milei. Luego, exigió «que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política».

En otro tuit fue menos diplomática, respondiendo a otro usuario: «dice estas huevadas y no aportan una sola prueba de sus afirmaciones».

Victoria Villarruel está en el ojo de la tormenta libertaria por sus intenciones de construir un alternativa con un sector del peronismo para 2027.

(lapoliticaonline)