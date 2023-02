Vidal visitó Córdoba: “Me gustaría ser presidenta”

La ex gobernadora bonaerense también lanzó críticas a Alberto Fernández: “El Presidente está en un cumpleaños”.

La diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal aseguró que le “gustaría ser Presidenta”, en el marco de sus recorridas por el interior que en esta oportunidad la llevaron a Córdoba.

“Sí, me gustaría ser Presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde viven el 40% de los argentinos y de haber gobernado la Ciudad con Mauricio (Macri)”, resaltó Vidal en declaraciones a la prensa.

En tanto, se refirió a la postulación presidencial de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y consideró: “Me parece válido, ella es líder de un partido, tiene que tomar decisiones sobre que va a hacer su partido y está bien que se presente como candidata, representa a su partido dentro de la coalición”.

Vidal apuntó al presidente Alberto Fernández y dijo que “está en un cumpleaños”. “Los argentinos vivimos con un millón más de argentinos pobres desde que empezó el mandato de este Presidente, en alusión a Alberto Fernández), con 300% de inflación acumulada y que probablemente sea cerca de 400% a final de año, teniendo que empezar las clases, un cuaderno de tapa dura cuesta $1.200, pensemos lo que significa llenar la mochila. Y en esa realidad continuó diciendo el Presidente está en un cumpleaños”, resaltó.

“El Presidente está en otro país, no vive la realidad que viven los argentinos, y eso es grave, no solo por que no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente, no ve y lo que no le importa”, cuestionó la ex gobernadora.

La legisladora nacional arribó a Córdoba procedente de La Pampa, y está concentrada en reunirse con los sectores productivos, pymes, pequeños y grandes emprendedores.

“En Córdoba me gusta recorrer lo productivo porque es lo que viene para el país, la Argentina del trabajo. Esta provincia es un modelo para el resto del país y tomo nota de lo que veo”, agregó Vidal.