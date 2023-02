Vidal: “Con 40% de pobreza y alta inflación, no hay gradualismo posible”

La diputada de Juntos por el Cambio habló con Cadena 3 sobre la situación actual del país y las internas en la coalición opositora. La semana que viene estará recorriendo Córdoba.

La diputada y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que estará recorriendo la provincia de Córdoba la semana que viene, en campaña por las elecciones presidenciales de este año.

En comunicación con Cadena 3, habló de la situación económica del país, cuestionó al Gobierno nacional por el juicio a la Corte Suprema y se refirió a las internas en Juntos por el Cambio.

“Voy a recorrer Córdoba, como ya lo hice con toda la Argentina en 2022. Me gustaría ir al interior provincial y los pueblos más chicos. Seguro estaré en la ciudad de Córdoba, pero también en ciudades del interior cordobés”, adelantó la diputada.

Vidal dijo que actualmente está concentrada en reunirse con los sectores productivos, pymes, pequeños y grandes emprendedores. “En Córdoba me gusta recorrer lo productivo porque es lo que viene para el país, la Argentina del trabajo. Esta provincia es un modelo para el resto del país y tomo nota de lo que veo”.

De cara a las elecciones de este año, se refirió al electorado de Juntos por el Cambio en Córdoba sobre cómo se maneja la organización de la coalición y las internas.

Sostuvo que “la unidad no puede ser cuestionada” y que “Juntos por el Cambio unido impidió que el kirchnerismo se llevara puesto a la Justicia. Necesitamos ser el cambio y para eso debemos ser capaces de establecer reglas de competencia y respetarlas”.

Y amplió: “Lo importante es saber qué plan y equipo vamos a tener. El que lidera es el resultado de lo que la gente vota. Tenemos que representar el cambio y no hay que poner el carro por delante del caballo. Es algo a fortalecer en Juntos por el Cambio”.

Consultada por una medida económica a tomar, entre gradualismo o shock, Vidal sostuvo en Cadena 3 que “cuando uno tiene que gobernar el país con 40% de pobreza y 400% de inflación acumulada entre 2019 y 2023, los cambios no pueden esperar”.

“No hay graduación posible. Los cambios tienen que ser profundos y rápidos. Hablo de la economía, pero también de la seguridad. La seguridad tiene que ir de frente contra0 los delincuentes, que no están solo en el conurbano bonaerense. También están en Córdoba, Tucumán y varios lugares del país. A nivel nacional se abandonó la política de seguridad”, afirmó.

Respecto a la polémica desatada por los datos del Censo en La Matanza, Vidal pidió que la Justicia investigue y acusó al intendente, Fernando Espinoza, de poner los fondos de la coparticipación en un plazo fijo y no a disposición de la gente.

“En el Censo no hubo errores, hubo mentiras. La Matanza tiene devolver la plata que recibió de más en la coparticipación. Esa plata ni siquiera fue a los balances. El gobierno de La Matanza tiene desde hace años un plazo fijo en el Banco Provincia de miles de miles de millones de pesos, que no utiliza”, acusó.

Y profundizó: “En La Matanza faltan obras, cloacas, los hospitales no alcanzan. Su intendente decidió dejar los fondos en un plazo fijo, en vez de ponerlos a disposición de la gente. Creo que eso debería ser investigado. Argentina no puede vivir más en la mentira y la estafa”.

Al ser consultada por cómo podría gobernar Juntos por el Cambio en caso de ser electa la coalición para la presidencia, sostuvo: “Este año los argentinos elegirán el modelo de país que continuará. Juntos por el Cambio propone el modelo de la educación, producción y calidad. Los argentinos están cansados de los patoteos. Es una Argentina con síntomas de agotamiento, no tengo duda de eso. Nosotros no haremos más ni menos que cumplir la ley, no importa si está Pablo Moyano en frente”.

Por último, la exgobernadora bonaerense dijo que no se ha lanzado públicamente a la presidencia del país, aunque le gustaría. Y se refirió, además, a Luis Juez y Rodrigo De Loredo.

“Yo no me lanzado públicamente, pero me gustaría. Somos mayoría, aunque no salgamos en las tapas de los diarios. En Córdoba hay varias localidades que han crecido. Hoy tenemos en la provincia dos grandes candidatos como Luis Juez y Rodrigo De Loredo. Me entusiasma saber que somos mayoría los que queremos una Argentina diferente”, finalizó.

(Cadena3)