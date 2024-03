Victoria Vanucci, envuelta en una feroz interna entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

Según contaron en Socios del espectáculo, la ex vedette, Victoria Vanucci, quedó involucrada en una interna entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa.

Una feroz interna se desató entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, según contaron este jueves en Socios del espectáculo (El Trece). El conflicto se generó por una invitada, que ambas querían tener, Victoria Vanucci.

La producción de A la Barbarossa convocó a la ex de Matías Garfunkel para cocinar en el piso. Sin embargo, ella fue al estudio, no salió al aire y se tuvo que ir. “Había un conflicto gremial y no salió”, contó Rodrigo Lussich.

A los pocos días, Victoria Vanuccio volvió a ir al programa de Georgina Barbarossa. “Estaba todo listo, pero la bajaron por segunda vez. ¿Qué pasó? En el programa de Carmen Barbieri mandaron al aire una entrevista grabada que habían hecho con Vanucci. En la producción de Georgina no quisieron tener lo mismo al aire”, detalló el periodista.

En una video que envió a Socios del espectáculo, Vanucci aclaró que ella no se enojó con la producción de Telefe ni nada por el estilo, como había trascendido: “Entiendo cómo es la televisión. Estaba en la cocina, a punto de salir al aire, y los productores me comentaron que justo estaba pasando la nota que me hicieron para el ciclo de Carmen. Logré entender que no podía competir Victoria contra Victoria en el mismo horario. Tengo la mejor con todo el mundo”.

Al parecer, la que sí quedó algo enojada fue Georgina Barbarossa por la jugada de la producción de la competencia que, según lo pactado con Vanucci, iban a pasar la entrevista grabada después la participación de la experta en gastronomía vegana en Telefe.

El relato revelador de Victoria Vanucci sobre el día que echaron a Graciela Alfano de su local de lencería

Días atrás, Victoria Vanucci estuvo en Socios del espectáculo (El Trece). En un momento de la charla, a la ex vedette le preguntaron por un conflicto vintage, que se desató entre ella y Graciela Alfano cuando la diosa quiso asistir a la inauguración de su local de lencería.

“El día que la echaste a la Alfano de la casa de lencería… ¿qué pasó ese día?”, le preguntó Rodrigo Lussich. “Yo no la eché a Graciela, ella estaba paseando, yo jamás la habría echado porque ella hubiese sumado”, reveló la invitada.

Vanucci vinculó la decisión a quien era por entonces su pareja, Matías Garfunkel. “Matías sufrió situaciones de secuestros con su familia y durante muchos años se la vinculó a Graciela al dictador Emilio Massera, que fue la persona que secuestró a la abuela de él”, señaló.

La ex vedette recordó que, en ese momento, a ella le comentaron que Graciela había querido ingresar, pero no pudo hacer nada para mediar. “Le quiero pedir a Graciela que por favor entienda que no fui yo porque es la verdad. Yo me enteré de todo ese quilombo después de que pasó”, remarcó.

Y cerró: “Le quiero mandar un fuerte abrazo y ojalá pueda disculpar esa situación, que fue desagradable para ella. Si yo hubiese estado en su lugar, me hubiese sentido igual”.

