Víctima de abuso denuncia al fiscal Resúa por amenazas, violencia psicológica, abuso de autoridad y ensañamiento

Romina Escalada fue abusada en septiembre del 2018 por un peluquero de Santa María en la provincia de Córdoba de nombre J. A. Vilca, en aquel momento, su jefe en una academia de peluquería de dicha ciudad.

Ya en la provincia Romina Escalada realizó diferentes denuncias al fiscal de la ciudad de Libertador General San Martín entre otras cuestiones y ahora solicita hablar en forma urgente con el fiscal general Lelo Sánchez para que le dé una respuesta ante esta situación.

Romina Escalada comentó esta mañana, “el fiscal Resúa y el jefe de la Brigada de Investigaciones Matías Burgos necesitaban hablar con nosotros sin ninguna orden judicial, absolutamente nada, pretendía llevarme a las 8 de la noche a la Brigada, todos esos hechos los acabo de denunciar en la Fiscalía General y pese a que ya están las denuncias penales contra el fiscal Ernesto Lian Resúa por amenazas, por violencia psicológica, por abuso de autoridad y por ensañamiento”.

Referido a la causa detalló, “el hostigamiento va hacia mis hijos, hacia mi esposo, el día miércoles 15 me presente en el juzgado de San Pedro para ratificar la denuncia en contra del fiscal de Catamarca que lleva mi causa por abuso, lleva la causa por acoso o por extorsión, la policía ha estado obstaculizando la investigación porque yo deberías recibir una notificación sobre esta presentación y no la he recibido, ellos argumentaron que no me encontraron en el domicilio, cosa que es mentira por qué me viven hostigando, saben dónde vivo, me hacen persecución”.

A la vez que agregó, “quiero contar que cuando yo regreso de San Pedro, mi esposo a las 2 tenía que esperarme en la terminal, pero no estaba, voy a mi casa y tampoco llegaba pasaron 2 o 4 horas entonces salimos con mis hijos a buscarlo a la seccional 39, no estaba en las brigadas y me dijeron que no sabían, lo mismo en la Seccional 11, entonces llamo al SAME, fueron 5 horas que mi esposo estaba desaparecido, vamos al hospital y me doy con mi esposo esposado con 2 personas de la Brigada de Investigaciones, cuando yo veo eso saco mi celular para filmar, porque estoy en todo mi derecho de filmar dado que son funcionarios del Estado y él estaba esposado, entonces lo grave y pedí que me muestren la orden de detención que no la tenían y preguntó quién mandó a detenerlo, eso por orden del fiscal Resúa y la Brigada de Investigación pero no tenían ninguna orden para yo saber por qué él estaba detenido”.

Luego continuó relatando, “me fui hasta la Brigada de Investigaciones para preguntar porque mi esposo estaba detenido y fui muy maltratada por el oficial, no me quiso dar ninguna información de nada y me pidió que me retire de la Brigada, hecho que también está denunciado en la Regional 4 y también se denunció en la Fiscalía General, entonces se presenta el abogado de mi esposo para ver que él se encuentre bien de salud y que no lo hayan golpeado, porque él ya fue víctima de apremio policial en Catamarca, le efectuaron 6 disparos donde allí casi lo matan y el fiscal no nos dejó denunciar porque argumentó que mi esposo no tenía derechos y en el MPA de Libertador cuando se presenta a hacer el comparendo por videoconferencia yo me presento para acompañarlo a él y soy maltratada por la secretaria del fiscal Resúa, hecho que también se denunció y ya estoy cansada de los abusos de autoridad por parte de los funcionarios judiciales como son los fiscales”.

Por otra parte expresó, “a pesar de que el fiscal general no me pudo recibir hable con el doctor Alejandro Carrillo secretario del doctor Rondón quien es el que hoy llevaría las denuncias a la Policía, a la Brigada, denuncia penal por violencia y por maltrato del fiscal Resúa y deje la constancia de la denuncia que radique en Libertador, me dijeron que van a tomar cartas en el asunto de inmediato y yo al doctor Carrillo le aclare y le deje por asentado que desde el momento que yo dejo mis constancia en el Ministerio Público de la Acusación yo los hago responsable al Poder Judicial, es decir a la justicia de Jujuy”.

Con respecto al hecho remarcó, “el hecho ocurrió en el año 2018, nosotros nos fuimos a vivir a Catamarca para una mejor calidad de vida y fue todo lo contrario, fui víctima de abuso sexual y no radique las denuncias por las amenazas ya que era mi ex jefe, lo voy a nombrar porque está denunciado Juan Antonio Vilca, luego recibí hostigamiento e intento tirarme el auto encima cuya denuncia la hice en la Fiscalía pero nunca se tomó ninguna medida de protección y como no me tomaban la denuncia de abuso tuve que viajar 10 horas a la Capital San Fernando del Valle para radicar ahí la denuncia, luego la remiten a Santa María pero nunca se investigó, entonces yo me tuve que venir con mi esposo que estuvo 9 meses en el penal de Mira Flores que le dan la libertad por unanimidad en la Cámara de Apelación porque no había ningún elemento o prueba de absolutamente nada, él fue privado ilegítimamente de su libertad y en el lazo que él estaba privado de su libertad dicha persona Antonio Vilca hostigaba a mis hijos, me amenazaba y el fiscal nunca puso ninguna medida. Cuando mi esposo sale del penal nosotros decidimos por resguardo venirnos hacia Jujuy y pasaron 3 años de los hechos y nunca me llamaron para presentar testigos, nunca se hicieron las investigaciones como correspondía sobre el abuso y lamentablemente hoy me toca después de 3 años seguir pidiendo justicia y este fiscal esta denunciado en la provincia de Catamarca por no haber investigado los hechos como corresponde por inacción o tardío judicial y por mucho hechos más, por estar involucrado como las causas de corrupción y de acoso, por ello pido a la justicia de Libertador que deje de obstaculizar la investigación diciendo que no me encuentran en mi domicilió para identificarme que es mentira”.