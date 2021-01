Vicky Xipolitakis quedó eliminada de MasterChef y explotó en llanto: “Me mostré como persona y no como personaje”

Se siente, se vive, se palpita, se disfruta, pero también se sufre. La gran final de MasterChef Celebrity está cada vez más cerca, y tanto los participantes como los espectadores demuestran una enorme ansiedad por conocer al primer campeón de esta entrega de famosos.

En la gala del martes, los cinco cocineros que aún buscan resaltar y deslumbrar al jurado, se sometieron a un increíble reto que constaba de cocinar un pato pekin junto a un montón de verduras e ingredientes que los famosos desconocían por completo.

Sin embargo, en un comienzo, se mostró reacia a preparar el ave, y además de sentir náuseas, explicó que sentía tristeza y rechazo al tener que cortar la cabeza del animal muerto.

Pero a sabiendas de que se jugaba un lugar en la próxima gala, la griega se preparó con todos los ingredientes que le otorgaron, pero la pechuga se le quemó en la sartén y decidió implementar únicamente la cocción de las alas.

No obstante, la mediática no logró superar las expectativas, y el equipo integrado por , y , decidió darle el último adiós a la modelo que logró cautivar con su carisma, sus extraños métodos y su solidaridad con el resto de sus compañeros.

“Resolviste la situación con altura, pero quedó poca carne, aunque todo el conjunto que preparaste quedó bien” comenzó explicando Germán, aunque luego anunció que la rubia era quien debía abandonar el reality.

Con lágrimas en los ojos, entre angustia y emoción, Vicky se despidió de sus colegas: “Ojalá que los prejuicios no existan más. Gracias, los quiero mucho, con todo mi corazón. Estoy feliz. Gracias a ustedes yo aprendí. Gracias a mis compañeros que también crecí y aprendí”.

Además, la griega agradeció al equipo de producción y a , y manteniendo su típica alegría, aclaró: “Hagan de cuenta que me estoy riendo y son lágrimas de felicidad. Los amo y son lo mejor que me pasó en la vida. Es el trabajo más importante después de ser mamá”.

Y recordando los complicados momentos que vivió junto a su hijo y a su exmarido, agregó: “Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos, y pensé que no podía. Pero fue la experiencia más linda después de ser mamá, me reencontré conmigo misma, con la gente… Y me mostré tal cual como soy como persona y no como personaje”.

Por su parte, Martitegui tampoco pudo contener las lágrimas y apuntó contra todos aquellos que criticaron a la vedette: “Creo que sos un ejemplo para mucha gente, luchaste contra muchísimos prejuicios y muchísimos preconceptos que decían que vos no podías hacer esto, por cosas que no tienen nada que ver con vos; y lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste”.

La gente te puedo conocer como sos, cocinás muy bien, no sé cómo todavía, pero cocinás muy bien y me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien; y eso es un mensaje también para muchas chicas y muchas mujeres, que se pueden vestir como quieran, que pueden hacer lo que quieran, tienen la fuerza para llegar a donde quieran y hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese” explicó el chef con los ojos bañados en lágrimas.

Quien también se despidió fue Donato De Santis, que se mostró angustiado aunque bromeó con la relación entre ella y Germán: “Chicos cásense rápido así vamos todos al casamiento, vamos de testigos a pasarla bien. Es lindo pensar en esto, todo lo que aportaste acá lo vamos a atesorar horrores”.

Pero para despedirse al fiel estilo Vicky, la griega le entregó la liga a Martitegui, aclarándole que sabe que la va a extrañar y con su atuendo cargado de brillos cruzó las puertas de MasterChef para salir por última vez del estudio.

(Paparazzi.com)