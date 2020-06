Vicente del Bosque: “Me hubiera gustado dirigir a Messi”

El exitoso entrenador español no oculta su admiración por el astro argentino. Además se refirió a Maradona, sus excompañeros argentinos, la generación de futbolistas dorada de España, la vuelta del fútbol es su país y los beneficios que esto traerá a su sociedad.

Hoy con sus 69 años a cuestas, Vicente del Bosque parece dar cátedra de tanto camino recorrido cada vez que da una conferencia. Como Director Técnico, ha obtenido sus logros más resonantes al mando de la selección de España, campeón del mundo en el 2010 y de la Eurocopa en el año 2021, cuenta con una trayectoria plagada de éxitos en el más alto nivel futbolístico.

En una jugosa charla con el programa radial De caño vale doble, el español repasó todos los temas.

Talento argentino: “He tenido varios compañeros argentinos estupendos, no puedo hablar solo de uno, Chupete Guerini, Quique Wolff, Roberto Martínez, Oscar Pinino Más, seguro me olvido algunos, en fin, fueron gente fantástica en todos los sentidos, me llevo bien con ellos, tengo un excelente recuerdo de todos ellos. Y bueno, de los que he tenido, Fernando Redondo es uno de mis ídolos, de nuestros héroes, porque es un hombre íntegro en todo sentido, dentro y fuera del campo”.

¿Por qué Argentina no ha vuelto a ser campeón del mundo?: “Es muy difícil encontrar una respuesta que llene a todo el mundo, seguramente que en la vida hay que tener algo de suerte, nosotros la hemos tenido esos años del 2008 al 2012, fueron muy buenos, con un grupo de gente conocedora de la profesión, buenos jugadores, un buen ambiente, un sistema de juego que nos gustaba a todos, también, esa gota de suerte que en la vida hay que tener”.

Messi o Maradona: “Yo creo que son dos grandes jugadores, nosotros estamos deslumbrados en la actualidad con Messi, es un jugador extraordinario, increíble y nunca ha jugado mal, siempre le ha aportado al equipo”.

¿Le hubiese gustado dirigirlo a Messi?: “Yo he estado muy contento con todos los que he tenido tanto en el Madrid como en la selección, pero indudablemente con los grandes jugadores estás mucho más tranquilo claro que me hubiera gustado”.

El fútbol después de la pandemia: “El fútbol no es distinto de la sociedad, creo que tenemos ese poder de adaptación que es tan necesario en la vida, nos hemos adaptado a estos tres meses de confinamiento y nos adaptaremos a los nuevos tiempos que puede ser que se lleven en el fútbol; pero no creo que la sociedad y las personas cambiemos mucho del pasado al futuro”.

Cómo atravesó la cuarentena: “Lo he pasado con una rutina necesaria, activa, no me he aburrido, he estado con mi mujer y mis hijos, he sido un afortunado. Miedo no, pero si he tenido cuidados, porque yo ya entro en una edad casi de riesgo y aunque me encuentro bien, nunca se sabe que puede ocurrir. Hemos seguido al máximo las medidas que el gobierno español nos ha marcado”.

Los beneficios sociales del regreso del fútbol: “El mundo del fútbol y la sociedad, en general, se ha portado muy bien, salvo algunos casos puntuales. Creo que el fútbol que le ha dado y le da tanto a la gente, es bueno que se comporte de una manera correcta en este momento. Si empezamos a jugar partidos seguramente, también se trasladará ese optimismo que genera el deporte”.

Sus actividades solidarias: “Es una obligación de todo el mundo, creo que cumplimos con un mínimo de compromiso social que en la vida toda persona debería tener”.

La Bundesliga como referente ´para la vuelta: “Aparentemente están dadas las condiciones para que vuelva el fútbol en España, tanto liga de fútbol profesional, Confederación, como el Consejo Superior de Deportes, han estado muy atento a todo, y yo creo que se jugará con una cierta seguridad y sin poner en riesgo a nadie, ojalá sea así y se desarrolle de la mejor manera posible. Tuvimos un ejemplo muy bueno que ha sido el de los alemanes, se han anticipado dos o tres semanas y está saliendo todo muy bien. No dudo que aquí en España va a ser así”.

El fútbol sin espectadores: “Creo que tenemos que acostumbrarnos, lo más importante esta temporada por el bien de todos los clubes y los jugadores, es que se sustancie de la mejor manera posible y creo que esa es la mejor solución que han podido arbitrar”.

(TyC Sports)