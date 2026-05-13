Vicegobernadores del Norte Grande debatieron políticas comunes para el desarrollo regional

La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reunió en la ciudad de Salta para proyectar una agenda regional enfocada en el fortalecimiento del federalismo y la defensa de intereses comunes de las provincias del NOA y NEA. El encuentro se desarrolló bajo el lema “Federalismo en Acción por una Argentina Unida” y contó con la participación del vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, acompañado por el secretario parlamentario Martín Luque.

Durante la reunión, los vicegobernadores abordaron temas vinculados a la conectividad regional, la producción, el abastecimiento energético, la situación del sector hotelero, turístico y gastronómico, y el rol estratégico de la universidad pública en el desarrollo del norte argentino.

En ese marco, Alberto Bernis destacó la importancia de sostener una agenda regional común y señaló que “el Norte Grande debe continuar trabajando de manera unificada para defender el federalismo y promover políticas que favorezcan el crecimiento y la igualdad de oportunidades para todas las provincias”.

El presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, agradeció la hospitalidad del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, y del gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Además, transmitió el saludo del gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez.

La reunión de la Junta Ejecutiva estuvo conformada por Carlos Silva Neder, vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero y presidente del Parlamento; Antonio Marocco, vicegobernador de Salta; Alberto Bernis, vicegobernador de Jujuy; Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja; Miguel Ángel Acevedo, vicegobernador de Tucumán; Pedro Braillard Poccard, vicegobernador de Corrientes, quien participó vía Zoom; Carmen

Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, también de manera virtual; Ramón Figueroa Castellano, presidente provisorio del Senado de Catamarca; y Gastón Galíndez, vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta.

Además, hicieron llegar su adhesión Eber Solís, vicegobernador de Formosa, y Sebastián Macías, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones.

Antonio Marocco sostuvo que “se conversó sobre los temas comunes que atraviesan al NOA y al NEA, con la responsabilidad de construir consensos y sostener una agenda regional que ponga en valor nuestras necesidades, nuestras capacidades y nuestro derecho a crecer con igualdad de oportunidades”.

Asimismo, participaron del encuentro Juan Chibán y Facundo Assaf, referentes del sector turístico de la provincia de Salta, quienes aportaron una mirada vinculada a la situación y perspectivas de la actividad turística en la región.

Como parte de las definiciones adoptadas, la Junta Ejecutiva aprobó la realización de la 58ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande los días 25 y 26 de junio en la Legislatura de Santiago del Estero, donde se dará continuidad a la agenda de cooperación conjunta entre las provincias.