Viajar en pandemia: Cómo disfrutar de las escapadas en la era del coronavirus

Muchos temen contagiarse en el avión o en otros medios de transporte. Volar al exterior tiene muchas restricciones, pero el turismo interno está habilitado con protocolos.

Se acercan las vacaciones de invierno. Despejar la mente en estas épocas vale tanto como estar vacunado. La pandemia sacudió al mundo, sus modos de vida, sus hábitos, la salud mental y física de las poblaciones globales. La gente está agobiada y llega un momento en el que el cuerpo y la psiquis piden un descanso, el famoso “cambio de aire”. No es que en el resto del mundo todo esté perfectamente controlado, pero salir del hábitat de vez en cuando siempre es saludable.

Por el otro lado, los miedos existen y se acentúan. Viajar al exterior hoy parece casi una misión imposible para los argentinos, ya que hay restricciones de los vuelos y alrededor de 1400 personas varadas en el exterior por día. En tanto, las aerolíneas todavía no definieron cuando podrán volver. Las noticias y las autoridades gubernamentales informan que crecen los contagios en la Argentina (anteayer, se informaron 576 muertes y 18.389 contagios en apenas 24 horas), advierten que se avecina una tercera ola, mientras que el plan de vacunación va a sus tiempos, a medida que las autoridades logran negociar la entrada al país de más dosis para inocular. Pero ¿podemos decir “basta” y tomarnos unas vacaciones? La respuesta es sí. Obviamente, cada uno es responsable de sus actos y decisiones y es consciente de los riesgos que corre. Claramente, no es lo mismo estar en casa que movilizarse. El turismo interno está habilitado con protocolos.

Pero ¿qué dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) respecto a este dilema? Para los CDC, subirse a un avión en un contexto epidemiológico no parece una buena idea. Por lo menos, así lo advierten en su página oficial. No obstante, recomiendan posponer los viajes sólo para aquellos pasajeros que no están completamente vacunados. ya que estos incrementan las probabilidades de contraer y propagar el COVID-19. “Si no está totalmente vacunado y debe viajar, siga las recomendaciones para viajes nacionales o viajes internacionales de los CDC para personas no vacunadas”, sugieren. Pero en ningún momento dicen que los viajes deben cancelarse sino que puede hacerse tomando los recaudos pertinentes de seguridad sanitaria.

¿Qué dice la mayoría de los especialistas?

Muchas personas deben viajar local o internacionalmente por necesidades no vinculadas al turismo: laborales, tratamientos médicos, visita de familiares, etcétera. Y otras, simplemente eligen arriesgarse tomando los recaudos necesarios para disfrutar de unas vacaciones. Lo esencial, en todos los casos, es la “responsabilidad individual”, según los científicos.

Las medidas de prevención ante el coronavirus son las mismas para todos los casos, aquí o allá: uso del barbijo, distanciamiento social, higiene de manos y responsabilidad social ante la presencia de algún síntoma. Las dudas surgen entre aquellos que no están vacunados. Hay ciudades como Nueva York y Miami, entre otras, donde más del 70% de la población está inoculada y por eso, están libres de barbijos. Entonces, no es lo mismo hacer turismo sin barbijo y sin estar inoculado que estándolo. En el primer caso, es sumamente importante el uso de la mascarilla y la distancia (algo difícil de lograr en vacaciones), ya que se está indefenso ante el SARS-CoV-2. En el segundo, es necesario ser conscientes de que por más que se esté inmunizado, se puede contagiar a otros que no lo están en el regreso al lugar de origen.

¿Qué pasa si me vacuno en el exterior?

Distintos especialistas aseguran que el organismo genera anticuerpos contra la enfermedad recién 14 días después de la inoculación, por lo cual sugieren resguardarse durante esas dos semanas. Esto más allá de las posibilidades concretas de retornar en los tiempos pretendidos para viajeros que salgan de la Argentina. En el caso de los turistas que se vacunan en otros países, recomiendan que se cuiden como si no hubieran sido inmunizados.

¿Puedo contagiar estando vacunado?

La respuesta es sí. Las personas inoculadas no están exentas de contraer el virus ni de contagiar a otros. En cambio, sí están protegidos contra la gravedad de la enfermedad, es decir, reducirán muchísimo sus probabilidades de presentar cuadros graves por covid que requieran hospitalización, terapia intensiva o que desencadenen en complicaciones de salud y posiblemente en la muerte.

Recomendaciones de los CDC para viajar a EE.UU.

“Asegúrese de entender y cumplir con todos los requisitos de la aerolínea y de su lugar de destino en relación con los viajes, el uso de mascarillas, las pruebas de detección o la cuarentena, ya que pueden diferir entre un país y otro. Consulte la situación actual del COVID-19 en el país de destino”, advierten.

Durante el viaje: el uso de una mascarilla que cubra su boca y su nariz es obligatorio en aviones, autobuses, trenes y otros medios de transporte público que viajan hacia, dentro de o fuera de los Estados Unidos y en centros de transporte cerrados como aeropuertos y estaciones de ese país. Los viajeros no están obligados a usar una mascarilla en áreas al aire libre de medios de transporte, como en la cubierta superior de un ferry o en el piso superior de un autobús sin techo. “Siga todas las recomendaciones y requisitos en su lugar de destino, incluido el uso de mascarillas y la práctica del distanciamiento social”, sugieren.

Antes del arribo a los Estados Unidos: todos los pasajeros que ingresan a ese país, incluidos los ciudadanos estadounidenses y las personas con la vacuna completa, están obligados a presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo realizada no más de 3 días antes del viaje, o un certificado que acredite su recuperación del COVID-19 en los últimos 3 meses antes de abordar un vuelo hacia los Estados Unidos.

Después de viajar: hacerse una prueba viral 3 a 5 días después del viaje; controlar la salud para detectar la aparición de síntomas del COVID-19; aislarse y hacerse una prueba de detección si hay síntomas; seguir todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales después del viaje.

¿Qué hacer si viajé y me siento enfermo?

Los CDC recomiendan que si hay fiebre, tos u otros síntomas, podría tratarse de COVID-19. La mayoría de las personas tiene una enfermedad leve y logra recuperarse en casa. Si hay enfermedad, hay que aislarse de inmediato, estar atento a los síntomas, y realizarse una prueba de detección del covid a partir del séptimo día de la aparición de los síntomas.

¿Los CDC exigen hacer una cuarentena obligatoria luego de viajes internacionales?

Los CDC no exigen que los viajeros cumplan una cuarentena federal obligatoria. Sin embargo, recomiendan que los viajeros no vacunados se pongan en autocuarentena por siete días después de viajar si tienen un resultado negativo en la prueba de detección y por diez días si no se la realizan.

